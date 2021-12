Hidro Sport, brillanti risultati nella seconda tappa alla Coppa Parigi 2024

Secondo appuntamento regionale per gli atleti giallo-blu, in occasione della Coppa Parigi 2024 valida come prova tempi per le graduatorie nazionali. A Campodipietra ritorna in gran spolvero Marco Gallesi, appena rientrato dai campionati Assoluti invernali di Riccione, lo fa stabilendo i nuovi primati regionali sui 50,100 farfalla e 100 misti rispettivamente in 24”10, 54”05 e 57”40. Non solo, il tempo sui 50 farfalla è anche migliore del tempo limite richiesto per la qualificazione ai Campionati Italiani Assoluti primaverili 2022 e sottolinea quanto sia cresciuto a livello prestativo il velocista in forza alla Hidro Sport.

Il pregevole stato di forma del team si evince anche dalla lunghissima serie di primati personali ottenuti durante questo appuntamento; in campo maschile spiccano i primati di Daniel Agostini nei 200 Farfalla 2’13”32, 100 SL 55”21, 200 Misti, 2’10”54; Savino Berardi 200 Farfalla 2’41”61, 100 SL 1’07”48, 200 SL 2’28”02, 100 farfalla 1’13”06; Antonio Bertoldo 50-100 SL 26”64-59”38, 100 rana 1’18”34; Alessandro Catelli 100-200 rana 1’08”88-2’35”74, 100 misti 1’06”38; Mario Colalillo 50-100 SL 26”12-56”81, 100 farfalla 1’03”63; Patrick Comodo 100-200-400 SL 54”32-1’59”62-4’06”62; Lorenzo Di Vico 50 farfalla 31”42, 100 SL 1’02”04; Michele Pio Gasbarrino 100 SL 1’01”91, 100-200 farfalla 1’04”46-2’28”28, 200 misti 2’31”53; Antonio Pio Iacovelli 50-100-200 farfalla 26”21-58”78-2’10”71; Emanuele Iannone 50-100-200 farfalla 27”28-1’00”40-2’14”69; Michele Lamenta 50-100-200 SL 29”60-1’06”15-2’20”77, 100 farfalla 1’12”82; Giovanni Oriente 200 SL 2’01”36, 400 misti 4’48”16; Emanuele Palmieri 100-200 rana 1’18”13-2’52”48, 100 farfalla 1’10”02; Emanuele Perlino 50-100-200 SL 24”31-51”54-1’52”44; Jacopo Petacciato 200-1500 SL 2’06”35-17’51”89; Lino Santoro 100-200 SL 1’05”93-2’20”52, 200 dorso 2’34”40, 200 misti 2’42”74; Vittorio Sciarretta 100-200 dorso 1’05”93-2’21”04, 200 misti 2’31”03; Ermanno Tedeschi 50-100-200 SL 24”32-52”74-1’54”52, 50 farfalla 27”11.

Anche il settore femminile si è fatto trovare pronto ed in ottima condizione fisico atletica con una percentuale di primati migliorati molto vicina al 90%. Rosalie Barbieri 50-100-200 SL 34”22-1’16”07-2’47”38; Francesca Bellucci 100-200-400-800 SL 1’09”43-2’26”63-5’03”66-10’12”16; Jenna Carissimi 50-100-200 SL 30”98-1’08”04-2’33”07; Federica Catalano 50 rana 40”34, 50-100 SL 31”42-1’09”02; Francesca Cerri 50-100-200 SL 35”12-1’17”75-2’53”34; Sara Colalillo 100 dorso 1’08”07; Fiorella Colanzi 50-100-200 farfalla 31”31-1’07”75-2’27”03; Claudia De Tullio 50 SL 27”91, 50-100 rana 34”35-1’16”48; Francesca Di Lizio 50-100 SL 35”76-1’20”33, 100 rana 1’45”69; Miriam Di Ridolfo 50-100-200-400 SL 28”61-1’04 “78-2’23”46-5’01”63; Alessia Fantetti 100-200 SL 1’12”74-2’34”13, 200 farfalla 2’54”62; Sara Fantetti 50-100-200 SL 34”60-1’14”59-2’41”24; Giulia La Barbera 100-200-400 SL 1’08”85-2’26”80-5’16”49; Alice Lomastro 50-100-200-400 SL 28”99-1’02”44-2’18”19-4’54”10; Annalaura Mariano 50-100 SL 29”04-1’03”68, 50 farfalla 30”60, 100 rana 1’17”75; Vincenza Mastrangelo 100-200-400-800 SL 1’05”27-2’14”24-4’40”69-9’38”45; Lorenza Miceli 50-100 SL 32”62-1’12”52; Maira Miranda 50 rana 39”79; Isabella Muccino 50-100 SL 33”57-1’14”98, 100-200 rana 1’37”69-3’30”37; Giovanna Muccitto 50-100 SL 27”60-1’00”77, 200 misti 2’25”35; Irene Nicodemo 100-200 dorso 1’10”75-2’32”31, 50 farfalla 32”50; Chiara Oriente 100-400-800 SL 1’03”68-4’47”81-10’06”10; Domitilla Oriente 100-200 farfalla 1’11”13-2’30”22, 200 SL 2’19”54; Sara Sabella 50 SL 31”68, 100-200 rana 1’17”67-2’52”61; Benedetta Sangregorio 50-200 dorso 30”00-2’21”32, 100 SL 1’02”25; Maddalena Sferra 50 SL 31”56, 100-200 dorso 1’13”24-2’38”05; Ester Spedalieri 50-100 SL 31”40-1’09”36, 100-200 rana 1’16”71-2’44”65; Chiara Testa 50 SL 29”16, 50-100 dorso 32”59-1’11”59.