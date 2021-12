Guasto sulla linea, Petacciato senza Internet: saltano servizi pubblici

Petacciato è senza Internet sulla linea fissa da diverse ore nella giornata di oggi 1 dicembre. Il grave disservizio riguarda gran parte della popolazione e sta mettendo in difficoltà anche alcuni servizi pubblici come le prenotazioni sanitarie e le operazioni dell’Ufficio postale di via Tremiti che stamattina ha operato con forti difficoltà.

Il guasto non è stato minimamente comunicato né agli utenti, né al Comune che si è trovato a dover rispondere alle tante lamentele di queste ore da parte dei cittadini. Chi ha provato a fare una segnalazione agli operatori della linea internet si è sentito rispondere che c’è un guasto sull’intera zona e che i tecnici sono al lavoro per ripararlo. Non è dato sapere quindi né quando la linea tornerà in funzione né che cosa l’ha provocato.

Di certo si tratta di un disagio notevole per i cittadini considerando quanti sono oggi i servizi digitalizzati e di come ormai Internet sia parte integrante e fondamentale della vita di ognuno.