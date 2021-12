La soluzione tampone che era stata auspicata dai sindaci è stata trovata: i turni delle Guardie Mediche negli ambulatori del Basso Molise saranno coperti, tutti o quasi, fino al termine delle festività natalizie.

Il Distretto Sanitario di base di Termoli è intervenuto con un provvedimento che mette ordine sui turni dei medici di continuità assistenziale, risolvendo almeno temporaneamente quello che era un problema enorme e che prospettava la possibilità di interruzione di pubblico servizio sul territorio del Basso Molise.

San Martino in Pensilis, paese che aveva circa 20 giorni di Guardia medica scoperti su 30 dall’inizio di dicembre fino all’Epifania, ha adesso 6 giorni senza un medico di continuità assistenziale sul posto, ma quei turni però verranno coperti dalla Guardia medica di Larino.

Campomarino, altro paese che fra i primi aveva denunciato il grave disservizio, vede ridursi di molto i turni scoperti e in quei pochi casi a supplire sarà la Guardia medica di Petacciato. Non la soluzione ideale chiaramente, anche perché i due paesi non confinano, ma è almeno un passo avanti.

Dalle verifiche portate avanti in questi giorni, è emerso che essendo i medici di continuità assistenziale non dipendenti Asrem, bensì convenzionati Asrem, andava avanti da un po’ di tempo una sorta di organizzazione interna per la turnazione. Molti dei medici avevano previsto per loro stessi appena 7 degli 11 turni mensili da garantire, in molti casi evitando proprio i giorni festivi durante il periodo natalizio. A questo si aggiunge il fatto che questi dottori hanno diritto durante l’anno a tre giorni di riposo accumulati e molti avevano scelto proprio dicembre per poterli godere. In questo modo quasi tutti i fine settimana e giorni di festa erano rimasti scoperti, specie nell’area fra Termoli e Campomarino.

Il distretto sanitario di Termoli, appurata questa prassi, ha dapprima invitato i medici a riprogrammare i turni, per poi forzare la mano e intervenire con un proprio atto che ha eliminato per questo periodo i riposi compensativi, così da rimodulare le presenze negli ambulatori e garantire il servizio.

Una soluzione che evidentemente rischia di scontentare qualcuno ma che va incontro a un’esigenza impellente di un intero territorio che nei prossimi giorni vedrà crescere di molto la propria popolazione, per via dei rientri nei paesi d’origine di chi studia o lavora fuori regione o all’estero.

È chiaro però che il problema andrà affrontato alla radice appena dopo le festività natalizie. Il guaio maggiore è che in Molise dal 2005 non sono state definite le zone carenti di medici di continuità assistenziale. Questo comporta oggi una grave insufficienza di personale.

Per dirla in soldoni, il distretto sanitario di Termoli ha solo 19 dei 35 medici previsti. Ma a Campobasso le cose non vanno meglio: dovrebbero essercene 45, ce ne sono appena 20. L’Asrem dovrà quindi individuare le zone carenti e quindi emanare degli Avvisi pubblici così da implementare gli organici. Con la speranza che almeno in questo settore la risposta dei medici al bando pubblico sia numerosa.