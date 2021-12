“La nostra guardia medica è salva”, così ieri sera il sindaco di Capracotta, Candido Paglione, che un paio di giorni prima aveva ‘denunciato’ lo stop dei turni di Guardia Medica per il periodo natalizio, problematica che riguarda – come visto – diversi comuni della regione, specie del Basso Molise.

Poche ore fa però è arrivata la buona notizia: “Dalla Asrem arriva il dietro front e noi non possiamo che esserne felici. Il servizio, indispensabile ancora di più in un’area montana, sarà assicurato e per questo voglio tranquillizzare tutta la cittadinanza”, ha annunciato su facebook il primo cittadino.

Poi il commento: “Devo, tuttavia, riflettere su una circostanza: ormai bisogna lottare e alzare la voce per difendere anche i diritti e i servizi più elementari, quei diritti e quei servizi che dovrebbero invece essere scontati. Non è una prassi che ci piace. Cosa sarebbe successo se ci fosse stata, al mio posto, una persona più accondiscendente? Non voglio nemmeno pensarlo. Voglio solo rassicurare tutti: noi, sui diritti e sui servizi essenziali, non molleremo mai di un centimetro!”