Si torna a parlare di fondi post-sisma 2002. E lo fa l’Acem-Ance, ovvero gli edili del Molise, che ha scritto al presidente della Regione, all’assessore ai lavori pubblici e al direttore del Servizio finanziario. Rivolgendo una domanda semplice e chiara a nome del presidente Corrado Di Niro: “E’ stata accreditata l’ulteriore tranche di risorse attesa in questi giorni dal Ministero di 13 milioni di euro per i lavori del post-sisma 2002?”.

Nella stessa nota, l’associazione ha chiesto di conoscere i tempi di trasferimento dell’intera somma all’Agenzia Regionale post sisma, allo scopo di poter informare le imprese che attendono di riscuotere prima di Natale per fronteggiare gli oneri di fine anno.

“Molte imprese sono in sofferenza – dichiara il presidente Di Niro – perché si tratta di lavori eseguiti molti mesi fa, per questo vogliamo sapere esattamente in che termini sia la situazione. Non riscuotere prima di fine anno è drammatico e vogliamo scongiurare che ciò accada”.