Gioia e conversione

di don Mario Colavita

Terza domenica di avvento è chiamata anche la domenica gaudete (gioite) è un imperativo in latino. Prende spunto da una lettera di san Paolo ai Filippesi: “Rallegratevi sempre nel Signore, ve lo ripeto: rallegratevi. Il Signore è vicino!” (Fil 4,4.5). Gioite perché il Signore sta per venire e perché il Signore è vicino a me.

“Se l’amato, l’amore, il più grande dono della mia vita, mi è vicino, se posso essere convinto che colui che mi ama è vicino a me, anche in situazioni di tribolazione, rimane nel fondo del cuore la gioia che è più grande di tutte le sofferenze” (Benedetto XVI).

La gioia evangelica è molto di più di quella che noi pensiamo essere gioia. Essa è qualcosa di interiore che mi fa stare bene, la gioia non è solo stare bene per quello che ho ma è stare bene perché sto bene con me stesso e con gli altri e questo causa gioia.

È importante oggi recuperare la gioia cristiana che nasce dall’incontro con l’amato; del resto il vangelo non è altro che l’annuncio di gioia di una vita buona e felice che il Signore ci dona.

In questa prospettiva si colloca il discorso di Giovanni Battista. Propone la conversione come qualcosa di pratico da realizzare per appianare il vuoto e le tortuosità della vita.

A Giovanni, figlio del sacerdote Zaccaria, si rivolgono, lontano dal tempio di Gerusalemme, le folle, i pubblicani e i soldati chiedendo: cosa dobbiamo fare per la conversione?

È bello notare come il testo del vangelo di Luca ci vuole aiutare a comprendere come Dio vuole salvare tutti senza esclusione. Nessuno è escluso, in questo sono illuminanti le parole del profeta Isaia richiamate dal vangelo di Luca “ogni uomo vedrà la salvezza di Dio” (Lc 3,6).

Nelle risposte di Giovanni non c’è traccia di culto, di obblighi morali, preghiere da recitare etc… il figlio di Zaccaria invita ad andare incontro al fratello: “Non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato” (Lc 3, 13). “Non maltrattate e non estorcete niente a nessuno” (Lc 3,14). Viene chiesto, insomma, di raddrizzare le vie che vanno verso l’altro, di eliminare ingiustizie, di non fare del male, di non usare l’altro per i propri interessi; viene chiesto di condividere ciò che si ha, facendone parte a chi ne ha di meno.

La conversione inizia non con un pellegrinaggio liturgico ma con la solidarietà e l’altruismo verso l’uomo.

Per questo suo modo di fare e di parlare Giovanni è scambiato per il Messia, personaggio mitico nella mentalità giudaica del I secolo che doveva riportare l’ordine e la pace.

Giovanni lo dice chiaramente che non è lui che farà questo, con una frase un po’ difficile da comprendere dice: “Io vi battezzo con acqua; ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali” (Lc 3,16).

Slegare i sandali non è segno di umiltà, al contrario, qui si vuole richiamare un’antica legge ebraica del levirato che assicurava la discendenza nel caso in cui veniva meno il marito.

Il cognato (in latino levir) poteva mettere in cinta la cognata e il figlio era ritenuto il legittimo continuatore della famiglia. Se questi si rifiutava c’era un rituale da fare chiamato dello scalzamento: il parante più prossimo slegava il sandalo al cognato e ci sputava sopra a significare che il diritto di mettere in cinta passa all’altro.

Nel vangelo di Luca, Giovanni vuole dire che il diritto di fecondare Israele non è per colui che è più forte di me: Gesù.

Sarà Gesù a fecondare con la sua vita il popolo di Israele e a salvare ogni uomo.

Giovanni aiuta a desiderare il Messia, il Salvatore, aiuta a sperare nel veniente, suscita l’attesa di colui che ci battezzerà nello Spirito santo.