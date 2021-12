Era il 5 dicembre del 1988 quando un giovane giocattolaio con accento argentino presentò domanda alla Camera di Commercio di Campobasso per aprire un negozio di giochi in città.

Il suo nome era Tonino Gorgo e aveva passato gli ultimi tre anni della sua vita nell’azienda di famiglia: suo padre, nativo di Morrone del Sannio, era emigrato a Buenos Aires dove aveva messo su una fabbrica per la produzione di macchinine per bambini. Tornati in Italia Tonino si mise a cercare un locale per la sua attività. Lo trovò in via Principe di Piemonte, al civico 12, e da lì non se n’è più andato.

Con sua moglie Loredana, “la frontman” come la chiama lui, vero volto di Giochiamo, hanno venduto pelouche, costruzioni, giochi da tavolo, bambole, robot e tutto quello che affolla le camerette dei bambini.

Dopo alcuni mesi di “Fuori tutto” e 33 anni di onorata carriera “al servizio “di clienti giovani, simpatici e sempre felici di comprare qualcosa da noi” sulla doppia vetrina di Giochiamo è apparso un manifesto formato gigante per salutare la clientela e augurarle buone feste.

Il 3,4 e 5 gennaio prossimi ci sarà una ultimissima svendita della Befana. Dopo di che Giochiamo chiuderà i battenti. Forse non per sempre, l’attività, infatti è in vendita “e toccherà a qualcun altro prendere le redini in mano” ci confida Tonino.

A Campobasso quel negozio con l’insegna a quadretti che ricorda un grembiulino dell’asilo era una istituzione: un’attività storica frequentata nei decenni di apertura da piccoli acquirenti che sono diventati genitori e si sono ritrovati tra corsie e scaffali a scegliere i giochi per i loro figli. Sul finire degli anni Ottanta oltre a Giochiamo in città c’erano almeno altri sei negozi del genere: Giocagiò, Mastropietro di fronte alle Poste centrali, Expo bimbi vicino alla vecchia Standa e altri ancora come Shangai e Twinky in via Ferrari. Hanno tutti chiuso, l’unico superstite è il Nido del bambino in via Roma. Per trovare i giochi prima bisognava andare in una di queste attività, oggi gli acquisti per i più piccini si fanno nel centri commerciali, nei supermercati e persino nelle edicole dove, inevitabilmente, è più raro trovare chi conosce quello specifico settore e ci ha dedicato una vita.

Con professionalità e capacità di aggiornarsi continuamente sulle novità, su quelle vetrine sempre piene di giochi hanno sgranato gli occhi in centinaia. “E qualche bambino si è pure messo a piangere quando ha saputo che avremmo chiuso” dice ancora Tonino ben consapevole di aver contribuito in questi anni ad alimentare i loro sogni e la loro educazione.

“Già da qualche anno io e mia moglie stavamo valutando l’idea di cambiare vita professionale, tenere aperta un’attività commerciale non è una passeggiata, somiglia un po’ alla punta di una matita: tu la temperi e anche quando ti sembra ben appuntita devi ritemperarla e adattarla alle necessità. Oggi, poi, è tutto cambiato: il Covid è stata una batosta, non lo nego, ma anche le abitudini di acquisto dei clienti che prima mutavano di anno in anno oggi cambiano mese dopo mese. Internet è stata una grossa opportunità per chi ha saputo coglierla e i social ci hanno fatto fare un allenamento continuo. A 50 anni, però, volevamo entrambi qualcosa di diverso e ai nostri figli non interessava continuare a vendere giocattoli, ecco perché abbiamo deciso di chiudere”.

L’auspicio di Tonino, ma soprattutto della sua giovane clientela che rappresenta la preziosa eredità per i futuri proprietari, è che un contributo giovane e più fresco si riveli utile a quella cultura del gioco e del divertimento che ha a che fare con la conoscenza, lo sviluppo delle attitudini e la curiosità dei più piccini.

“Del resto – e lo sa bene chi ha venduto giochi per 33 anni – una cosa è partire da zero come abbiamo fatto noi, un’altra cosa è salire su un treno in corsa”.

O forse sarebbe meglio dire… trenino.