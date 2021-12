Gesù l’anticonformista e la ‘vera’ famiglia

Domenica della Sacra Famiglia

Occuparmi delle cose del Padre mio (Lc 2,41-52).

I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe dodici anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Ma, trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Credendo che egli fosse nella comitiva, fecero una giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti; non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l’udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti, e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?». Ma essi non compresero ciò che aveva detto loro. Scese dunque con loro e venne a Nàzaret e stava loro sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore. E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini.

Una strana famiglia, quella presa a modello delle famiglie cristiane: un padre che non è quello biologico, un figlio che non appena possibile si sottrae alla custodia dei genitori e, una volta ritrovato, dice loro chiaramente che non gli appartiene, perché riconosce in qualcun altro il suo punto di riferimento. Quando un giorno una donna gli dice: beato il seno che ti allattato, lui risponde: beati piuttosto quelli che ascoltano la Parola di Dio e la osservano. Quando gli dicono che i suoi famigliari lo cercano, risponde che i suoi discepoli sono la sua famiglia, quelli cioè che fanno la volontà di Dio.

Gesù si presenta come un vero anticonformista: rinnega i propri legami famigliari e chiede ai suoi discepoli di fare altrettanto, andando contro tutte le convenzioni del suo tempo, quando il singolo non valeva nulla se non nella misura in cui apparteneva a un gruppo fondato su legami di sangue, che fosse la famiglia o la propria etnia. Lui taglia e fa tagliare i ponti con tutti i legami forti che rendono stabile una società. Oggi sarebbe contro ogni patria, nella misura in cui diventa fonte di rifiuto dell’altro da sé, dello straniero o del culturalmente alieno.

Allo stesso tempo è contro ogni “famiglia” intesa in senso mafioso dove l’obbligo verso il proprio clan porta ad uccidere senza nessuna remora chi non si piega o attacca i propri interessi, e sarebbe contro ogni retorica dei valori democratici da esportare non con il dialogo e l’ascolto ma con le mimetiche e i mitra. Di fronte a genitori che vogliono riaffermare la loro autorità, lui si dichiara figlio di un altro Padre, non tanto per enunciare in modo embrionale il dogma della sua divinità, come è stato troppo comodo da pensare da parte delle gerarchie, quanto piuttosto per ribadire la sua libertà da ogni condizionamento sociale e culturale, perché il Padre di cui si riconosce Figlio è Colui che non ha timore di rinfacciare le ingiustizie a chi detiene il potere (questo ci ricordano i profeti del Dio d’Israele) e si mette sempre in ascolto del grido degli oppressi, a qualsiasi popolo o religione appartengano.

Don Michele Tartaglia