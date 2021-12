Gadget personalizzati, quali saranno le tendenze del 2022

La fine dell’anno è il momento in cui ci si ritrova a scegliere i gadget personalizzati da offrire in omaggio ai propri referenti: un discorso che vale sia per le aziende che per i liberi professionisti che desiderano, in questo modo, stabilire un legame più diretto con i propri partner, con i propri fornitori, con i propri clienti o anche semplicemente con i propri dipendenti. La scelta dei gadget personalizzati è un’attività molto più importante di quel che si possa immaginare, e proprio per questo motivo costituisce un punto focale in fase di programmazione delle attività da parte di una qualunque impresa. In vista del prossimo anno, alcuni oggetti saranno da preferire rispetto ad altri: anche nel settore degli omaggi aziendali, infatti, ci sono delle mode e delle tendenze, che vale la pena di conoscere ed eventualmente seguire.

I calendari personalizzati

È pur vero, però, che esistono dei gadget personalizzati che sono insensibili al passare e al cambiare delle mode, rimanendo sempre un must: è il caso, per esempio, dei calendari personalizzati, che dalla loro possono vantare una funzionalità che non ammette discussioni. In più, essi sono disponibili in una gamma di formati molto vasta, tale da consentire di assecondare le esigenze più diverse andando incontro a qualunque tipo di aspettativa. Fra i principali trend del mercato, quindi, i calendari non possono mancare, ma il consiglio è di personalizzarli con un tocco di originalità. In che modo? Per esempio con delle foto che mettano in mostra i prodotti forniti dall’azienda. In un calendario di qualità, poi, non possono mancare dei contenuti testuali, che devono essere scritti ad hoc e quindi risultare inediti.

I prodotti di artigianato locale

Gli oggetti di artigianato locale sono altrettanto apprezzati, a maggior ragione in una società come la nostra che si sta digitalizzando sempre di più. Si tratta, in sostanza, di puntare sulla tendenza di una rievocazione del territorio, che per altro cresce a dismisure e viene introiettata nella mission di numerose aziende. Un oggetto in ferro battuto, o intagliato nel legno, o scolpito nella pietra, diventa un eccellente testimonial della storia di un marchio e al tempo stesso ne racconta le origini. Per di più, gli oggetti artigianali sono sinonimo di buon gusto e di assoluta eleganza.

Le borracce ecologiche

Fra i trend del 2022 in materia di gadget personalizzati ci saranno anche le borracce ecologiche, realizzate in vetro o in acciaio. Si tratta di un prodotto che a dir la verità è di tendenza già da qualche mese, ma il suo successo è destinato a crescere sempre di più, anche per effetto di una maggiore sensibilità da parte delle persone comuni nei confronti dell’uso di involucri e confezioni di plastica. Al giorno d’oggi il ricorso alle borracce termiche è a tutti gli effetti uno status symbol, e trasmette l’idea di assunzione di responsabilità verso il pianeta e la salvaguardia dell’ambiente. Questa è la ragione per la quale i clienti apprezzano spesso le borracce, che sono indispensabili nella vita quotidiana ma che, al tempo stesso, si fanno portatrici di un significato sociale che non può essere sottovalutato.

Gli accessori per il benessere in casa

Da un anno e mezzo a questa parte, lo smart working è diventato una realtà per milioni e milioni di italiani: ecco, quindi, che diventa sempre più importante fare in modo che la casa in cui si vive sia un luogo accogliente sotto tutti i punti di vista. Di conseguenza sono ritenuti ottimi gadget personalizzati tutti gli accessori destinati al benessere domestico, come per esempio le lampade di sale, le candele profumate o i sali da bagno. interessanti, poi, sono i profumatori per ambienti, che al di là della funzione pratica che svolgono risultano degli accessori dal design di impatto ed elegante. Si passa sempre più tempo fra le mura di casa, ed è importante prestare più attenzione al comfort domestico e alla cura degli ambienti in cui si trascorrono molte ore. Anche se si tratta di ore di lavoro e non di tempo libero.

Le mascherine personalizzate contro il coronavirus

Purtroppo non si può ancora considerare concluso il periodo della pandemia, anzi. Per questo motivo, le mascherine sono destinate a far parte della nostra vita quotidiana ancora per molto tempo. Di certo non ce ne sbarazzeremo prima della fine del 2022. Si può trasformare questa esigenza in un’occasione: le mascherine personalizzate sono opzioni decisamente utili per le aziende, che con questi gadget rimangono vicine ai propri clienti attraverso un prodotto di cui non si può fare a meno. La personalizzazione delle mascherine deve essere studiata in modo da non compromettere la coerenza con l’immagine aziendale, ma ciò non toglie che sia comunque possibile aggiungere disegni o frasi divertenti.

HiGift, e-commerce per i gadget personalizzati

Se si è alla ricerca di gadget personalizzati di qualità, HiGift è il miglior punto di riferimento su cui si possa puntare. Si tratta di una realtà specializzata, grazie alla sua costante innovazione, nella fornitura online sia per l’Italia che per il resto d’Europa. Nata nel 2013, questa azienda mette a disposizione un catalogo di proposte decisamente ricco, ma soprattutto aggiornato con regolarità. Tutti i prodotti possono essere personalizzati, e fanno parte di un assortimento certificato, vale a dire conforme con le norme ambientali e di sicurezza europee. Sul sito si trovano sempre promozioni (almeno una al mese) ed alla registrazione, per il primo ordine, è possibile usufruire di uno sconto da 10€.