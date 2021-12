Per la quarta volta in pochi anni sono costretti a lasciare casa in tutta fretta. “Nemmeno l’Albero di Natale possiamo portare con noi”. Loro sono la famiglia Mennello, residente al civico 272 di via Rio vivo. Per l’ennesima volta il costone dietro quella casa è franato, rischiando di travolgere l’abitazione e quelle circostanti.

“Abbiamo chiamato noi il Comune” precisa la signora Angela, mentre raccogliere le cose essenziali e insieme alla famiglia fa per avviarsi verso la loro nuova sistemazione. “Dove andiamo? In un B&B” dice a una vicina di casa che passa in quell’istante. “Teniamoci in contatto”.

La preoccupazione per quello che potrà accadere si mischia alla frustrazione per una situazione che si trascina da tempo. “C’è un contenzioso fra proprietari, Comune e Regione. Sta di fatto che gli interventi previsti non sono stati attuati. L’ordinanza del vecchio sindaco è stata revocata da quello attuale. Dicono che questi non sono lavori urgenti”.

Ma con le piogge continue di queste settimane il costone ha ripreso a scivolare. Stamane la nuova emergenza. “Su segnalazione dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Termoli – si legge in una nota del Comune di Termoli -, una pattuglia della Polizia locale e un tecnico del Comune si sono recati in mattinata nel quartiere di Rio Vivo per verificare quanto stesse accadendo a causa di alcuni smottamenti che da anni interessano la zona.

Il costone, a causa del maltempo delle ultime ore, si è rimesso in movimento costringendo, a scopo precauzionale, ad evacuare sei persone che abitano da quelle parti. Il Comune di Termoli ha subito provveduto a trovare una sistemazione per tutti coloro che hanno dovuto lasciare la propria abitazione”.

Mentre il cielo minaccia un altro temporale e il maestrale fa ghiacciare le mani, caricano in auto le ultime cose. Sei persone, gli anziani coniugi, figli e nipoti. Tutti insieme costretti a lasciare casa, senza sapere quando torneranno. “Lasciamo tutto qua, non possiamo restare oltre”.

L’anziano signor Angelo sostiene che “i lavori non sono fatti bene perché l’acqua rimane nel canale”. Vive lì dalla metà degli anni Sessanta, ma nell’ultimo decennio le cose sono peggiorate. “Nel 2017 la terra e il fango sono entrati dalla finestra. Ogni volte che piove tanto abbiamo paura, non possiamo continuare a vivere così”.