Contributi economici straordinari per nuclei familiari in difficoltà. Questa la misura prevista dal Comune di Termoli (in base alla Deliberazione di Giunta n. 248 del 30 novembre).

L’assessore alle Politiche Sociali Silvana Ciciola comunica che nella sezione “Avvisi” dell’Albo Pretorio del Comune di Termoli è stato pubblicato un “Avviso” per l’erogazione di contributi economici straordinari per il pagamento di spese alimentari e beni inderogabili rientranti nelle “Misure Urgenti in Materia di Contenimento e Gestione dell’Emergenza Epidemiologica da Covid-19”.

Il contributo economico in questione è utilizzabile per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità, nonché per spese mediche e pagamento di utenze o altre spese inderogabili.

Il contributo va da un minimo di 100 euro, per un nucleo familiare composto da una sola persona, a un massimo di 600, per un nucleo familiare composto da 6 o più persone.

All’articolo 3 dell’Avviso sono elencati i requisiti per accedere al beneficio. La priorità va a famiglie con figli minori o con persone con disabilità che abbiano un Isee che va da 0 a 8mila euro.

Le domande devono essere compilate e consegnate all’Ufficio Urp del Comune di Termoli entro le ore 12 del prossimo 20 dicembre.

Il modello da compilare può essere ritirato presso l’Ufficio di Segretariato Sociale sito in Via Martiri delle Foibe (Sportello ex Rieco) oppure scaricato dal sito internet del Comune di Termoli.