Entrano al Palairino e rubano i soldi del distributore. Nessun segno di effrazione

Ignoti, probabilmente nella notte, si sono introdotti al Palairino di Termoli – adibito ormai da tempo ad hub vaccinale – e avrebbero forzato la macchinetta delle bevande per portare via i pochi spiccioli che vi erano all’interno.

Un furto che lascia basiti, che ha tutta l’aria di essere una ragazzata ma che risulta grave soprattutto se si pensa al luogo in cui è avvenuto. Stamattina gli operatori del Comune, che ogni mattina vanno ad aprire il Palazzetto prima dell’arrivo di medici e infermieri, hanno fatto l’amara scoperta. Subito è stata contattata la Polizia che si è recata sul posto per un sopralluogo.

Non ci sono segni di effrazione sulle porte, che sono due e ognuna è preceduta da un cancello. Ma il cancello è facilmente scavalcabile e le porte – come ci racconta un volontario – possono essere aperte con facilità. “Non sono certo blindate”.

Foto 2 di 2



Una volta dentro, l’autore (o gli autori) del furto avrebbe aperto il frigorifero dove si trovano i vaccini ma non era questo l’obiettivo, evidentemente. “Il frigorifero è stato aperto perchè alcune cose sono state spostate, ma nulla è stato asportato”, ci spiegano altri volontari, stavolta del Sae 112. Siringhe ed altre apparecchiature non sono state portate via a differenza dei soldi del distributore delle bevande. La macchinetta, come si vede nelle foto, è stata forzata per prendere le monete al suo interno.

Il centro vaccinale, anche oggi molto frequentato, ha poi ripreso la sua routine ma resta l’amarezza per un furto simile. Alla Polizia sono affidate le indagini, ma è chiaro che al di là dell’entità del bottino restano gli interrogativi su come e perchè sia così facile entrare nottetempo in un hub vaccinale.

Foto 2 di 2



È attivo il canale Telegram di Primonumero.it. Unisciti al nostro Canale per essere sempre aggiornato sulle news.