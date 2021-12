EnergyTime Spike Devils sconfitta 3-1 dal Grottaglie

Seconda sconfitta stagionale, ma prima senza punti per l’EnergyTime Spike Devils Campobasso. Il Grottaglie gioca una buona partita e vince 3 set a 1. Mister Maniscalco in trasferta con Rescignano a mezzo servizio, ottimo lavoro della fisioterapista Paola Di Cesare che in settimana ha alleviato il dolore alla caviglia dello schiacciatore.

A Grottaglie i molisani scendono in campo con Santucci e Domenico Maiorana schiacciatori, opposto Saraceno, i centrali Mitidieri e Picardo, Parisi palleggiatore, Romagnoli libero e Mottola vice. Un avvio di gara decisamente in salita per la Spike, i padroni di casa gli concedono appena 13 punti. Nel secondo set ecco la reazione dei molisani che impattano nel conto set vincendo 25-17, ma registrano l’infortunio al ginocchio di Mitidieri per lui uscita in barella. In campo capitan Sulmona. La Spike subisce il colpo ed infatti il Grottaglie ne approfitta vincendo il terzo set 25-17. Mister Maniscalco prova in tutti i modi a dare una scossa ai suoi ragazzi, nelle rotazioni anche Cannazza, Ceccato e Francesco Maiorana. Tra le fila del Grottaglie registriamo il debutto di Matej Černič l’ex Azzurro con al collo un argento alle Olimpiadi di Atene 2004, due ori ai campionati Europei per citarne alcune. Il quarto set vede il Grottaglie allungare e la Spike inseguire, ma il guizzo giusto è dei padroni di casa che vincono il set (26-24) e il game (3-1).

Mister Maniscalco ha commentato la prova dei suoi:” Siamo incappati in una giornata storta che si è complicata ulteriormente con l’infortunio di Mitidieri. Questa non è una giustificazione, ma la prova che questo è un campionato difficile. Il Grottaglie ha giocato al massimo delle sue potenzialità ed ha meritato la vittoria. A noi è mancato il gioco di squadra e per problemi fisici sono venute meno delle individualità”.

Sabato prossimo al Pala Vazzieri si chiude il 2021 contro il Galatone. L’infortunio di Mitidieri porterà la società ad intervenire sul mercato.