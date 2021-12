EnergyTime chiude il 2021 con una vittoria: Galatone sconfitto 3-0

Una settimana complicata terminata con i tre punti. L’EnergyTime Spike Devils Campobasso ha chiuso il 2021 con il successo interno contro Galatone. Tre punti che società, staff tecnico e squadra hanno dedicato a Rocco Mitidieri, il centrale si è infortunato domenica scorsa a Grottaglie.

Per l’ultima sfida dell’anno solare mister Maniscalco ha schierato ognuno nel proprio ruolo: palleggiatore Parisi, schiacciatori Rescignano e Domenico Maiorana, opposto Saraceno. Dopo qualche gara in posto 4 è tornato alle origini Santucci. Il libero campobassano in campo senza allenamento per qualche problema fisico, così come Picardo che insieme a capitan Sulmona hanno formato la coppia di centrali.

Ottima la ricezione del Galatone funziona bene il muro della Spike, fino al 10 pari la gara è in equilibrio poi i molisani allungano. Un ace di Parisi e un Rescignano show portano la Spike sul +4 del 20-16. Al servizio Cannazza per la palla del set point annullata da Scialò, lo schiacciatore del Galatone sarà il miglior realizzatore di serata con 17 punti. Sull’ attacco seguente Parisi non alza ma spinge la palla nella metà campo avverasraia per un attacco che sorprende tutti e vale il punto del 25-23. Nel secondo set dopo un 3-1 iniziale la formazione ospite ha messo a referto quattro punti in successione. L’equilibrio dura fino al 7 pari. I molisani prendono le misure agli avversari, nel secondo periodo gli attacchi di Saraceno sono determinati per il finale 25-17. L’avvio del terzo set è una copia del precedente, la formazione pugliese conquista un piccolo margine. Un attacco da seconda linea di Rescignano, un muro out del Galatone e un muro di Picardo fissano il parziale sul 7-7. Quella che sarà l’ultima frazione di gioco è caratterizzata anche da lunghi scambi che entusiasmo il pubblicato presente al Pala Vazzieri, ancora una volta sold-out. Il Galatone è squadra viva sul finire si set paga qualche errore di troppo, ne approfitta la Spike che porta a casa il terzo periodo 25-19 ed il game per 3 set a 0.

Il direttore generale deil’EnergyTime Spike Devils Campobasso Gennaro Niro ha tracciato un bilancio di fine anno:” È stato un 2021 entusiasmante. Partendo dalla vittoria del campionato e della Coppa Italia di Serie C per arrivare ad oggi con la Serie B. Stiamo disputando un torneo in linea con i nostri obiettivi, ma la vittoria più importante è aver ricreato entusiasmo intorno a questo sport. Il Pala Vazzieri sempre sold out ci ripaga di tutti gli sforzi che la dirigenza capitanata da patron Pulitano sta facendo “.