All’indomani della decisione del Consiglio di Stato, che con effetto immediato ha accolto il ricorso degli amministratori di Termoli contro il provvedimento Asrem prevede il funzionamento a singhiozzo di Emodinamica fino al 31 dicembre, si attende di conoscere quale soluzione l’azienda sanitaria del Molise deciderà di mettere in campo per tamponare la drammatica carenza di medici e infermieri, ovvero la criticità che ha imposto la copertura dei turni discontinua.

La mattinata di oggi, 24 dicembre, rientra tra i turni coperti dal servizio, ma già da domani ci saranno fasce orarie prive di personale reperibile, come da indicazioni del direttore di reparto in considerazione che sono soltanto due i medici e soltanto due gli infermieri in servizio, e che con questi numeri non si riesce a garantire un servizio non stop.

Non risulta però che ci siano state variazioni in termini di risorse umane. Detto più banalmente: nessun medico e nessun infermiere è stato ancora temporaneamente “dirottato” da altri presidi ospedalieri all’unità semplice di Emodinamica del San Timoteo.

Non ci sono state nemmeno, almeno fino a questo momento, comunicazioni ufficiali e ufficiose circa l’arrivo di altri emodinamisti per poter supplire fino al 31 dicembre al problema delle esigue risorse interne. Intanto, dopo la pubblicazione dell’articolo di ieri, c’è un profondo sconcerto per il mancato rimpiazzo di un infermiere emodinamista sospeso in quanto no vax.