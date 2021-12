Perché il reparto di Emodinamica al San Timoteo è rimasto aperto a turni alterni per quasi cento giorni? Si poteva fare qualcosa di diverso per evitarlo? E soprattutto, una organizzazione differente avrebbe potuto garantire il personale necessario per salvare la vita al 58enne di Termoli infartuato deceduto a San Giovanni Rotondo nell’ottobre scorso proprio per mancanza di un emodinamista sul posto?

La maggioranza Roberti rincara la dose dopo la sentenza del Tar Molise che ha intimato all’Asrem di spiegare cosa è accaduto in questo lasso di tempo e perché, se il servizio di Emodinamica è stato ripristinato H24 da oggi, non poteva essere fatto anche prima.

“La sentenza mette in luce quanto avevamo già prospettato nel ricorso” ha esordito il sindaco di Termoli in una conferenza stampa convocata proprio per commentare il giudizio del Tribunale amministrativo di Campobasso sul ricorso presentato da consiglieri comunali e associazione Cuore Molisano. “Avevamo detto infatti che se Emodinamica fosse rimasta chiusa e si sarebbe presentato in ospedale qualcuno con l’infarto avrebbe rischiato di morire. Dispiace perché è successo. Siamo vicini alla famiglia di questo cittadino perché a mio giudizio un utilizzo di malasanità ha causato questa tragedia. Siamo rimasti basiti, avevamo detto all’Asrem che Emodinamica non è come un poliambulatorio”.

Roberti si è soffermato anche su quanto sentenziato dal Tar. “Il Tribunale vuole fare luce su come sono stati organizzati gli atti aziendali, siamo in attesa di chiarimenti anche per capire cosa è stato fatto in questo lasso di tempo per Emodinamica. Anche sui concorsi per i cardiologi c’è stato un enorme ritardo e vogliamo capire se ci sarà personale per il reparto. Credo che per la prima volta nella storia del Tar c’è un’ordinanza che chiede conto di ogni atto messo in campo dall’Asrem per capire come mai un reparto che copre una popolazione di 110mila abitanti è rimasto chiuso e a causa di questo un nostro concittadino è morto”.

L’ex assessore regionale Michele Marone è stato netto. “Il provvedimento giudiziario del Tar dà un forte monito all’Azienda sanitaria regionale chiedendo in maniera categorica dei chiarimenti. Si chiede il perché non sono stati fatti i concorsi e come si pensa di riattivare il servizio H24, come mai si è creata questa situazione di disservizio che ha causato il decesso di un cittadino. Queste cose non devono più accadere. I giudici chiedono anche di attivare nuove procedure per la reperibilità di medici di Emodinamica da far arrivare a Termoli da altre strutture. Continueremo a essere col fiato sul collo dell’Asrem”.

Il presidente del Consiglio comunale Annibale Ciarniello ha spiegato che “in prima battuta il Tar non aveva concesso la sospensiva ritenendo che la carenza di personale e la chiusura del reparto fossero circoscritte a un mese. Su questo abbiamo presentato dei motivi aggiunti perché la chiusura si è protratta e ringrazio chi si è aggiunto al ricorso in un secondo momento. Ci auguriamo che questo sia il primo tassello per il nuovo Piano operativo sanitario che tenga conto delle esigenze di questa area geografica”.

Durissima la consigliera di Forza Italia Fernanda De Gugliemo, tra l’altro dipendente dell’Asrem, contro la direzione generale dell’Azienda sanitaria. “Sono curiosa di capire come la direzione generale si giustificherà ma secondo me si arrampicherà sugli specchi. L’Azienda non ha scusanti, ci sono procedure che si potrebbero fare in un mese ma sta lì a dormire. Conoscendo i personaggi, avranno l’ardire di scaricare le responsabilità sul personale”.

Roberti, a proposito del dg Asrem Oreste Florenzano, ha commentato: “Non giudico le persone, certo i risultati non depongono a favore del San Timoteo”. Poi ha aggiunto. “Emodinamica deve continuare a restare attiva H24, il problema non si deve ripresentare”. Sui problemi della sanità molisana ha invece ribadito la propria idea. “Serve un decreto Molise come per la Calabria, regione che presto avrà molte opportunità concesse dallo Stato, compresa quella di tornare ad assumere. Se succederà anche da noi, la nostra regione sarà fortemente attrattiva”.