Emodinamica, il BassoMolise si rivolge al Consiglio di Stato contro il no del Tar Molise

Il decreto con il quale i giudici del Tar Molise hanno respinto l’istanza del sindaco di Termoli Francesco Roberti come privato cittadino e dei suoi consiglieri di maggioranza è stato impugnato in Consiglio di Stato. Gli avvocati Pino Ruta, Margherita Zezza e Massimo Romano hanno deciso di fare ricorso al secondo grado della giustizia amministrativa come ultima spiaggia, nella speranza di ribaltare una decisione che priva l’ospedale San Timoteo di Termoli, almeno per il momento, di un servizio salvavita come il reparto di Emodinamica funzionante senza interruzioni.

La vicenda pertanto approderà a Roma a Palazzo Spada. Nel frattempo si valuta anche una denuncia alla Procura della Repubblica, cn un iter tuttavia del tutto differente e anche con una tempistica più lunga.

Nel ricorso sono stati evidenziati i motivi aggiunti che hanno già contraddistinto il terzo ricorso al Tar e contemplano anche il caso del 58enne termolese deceduto il 17 ottobre scorso, dopo una disavventura fra ospedali a causa della chiusura del reparto di Emodinamica a Termoli.