Ecco che fanno alcol e droghe alla guida, studenti a lezione con l’Aci

“Alcol, droghe e guida dei veicoli”, un corso destinato a 250 studenti del Liceo classico Mario Pagano di Campobasso organizzato dall’Aci e che ha riscosso grande attenzione e partecipazione da parte dei ragazzi.

Un appuntamento che lo scorso 23 novembre si è diviso in due sessioni, della durata di due ore mezza ciascuna, alle quali hanno partecipato giovani tra i 16 ed i 19 anni che rientrano nella fascia di età più interessata alla tematica della guida automobilistica.

La tecnica interattiva con cui è stato pensato, organizzato e accolto ha permesso ai ragazzi di interagire e quindi di mantenere alta la soglia di attenzione e di acquisizione di dritte fondamentali per guidare in sicurezza e responsabilità.

Le sessioni sono state aperte dai saluti di benvenuto del direttore Ac Molise Francesco Meleca che ha ringraziato i ragazzi, il preside ed i professori dell’istituto.

Il direttore ha quindi presentato finalità ed obiettivi del corso, invitando gli studenti a un contributo attivo, per creare un dialogo interattivo e costruttivo. Successivamente è intervenuta la formatrice Aci Deborah Mecozzi, che ha illustrato le mille sfaccettature della sicurezza stradale.

L’educazione riguarda infatti tutti i movers, in qualsiasi fascia d’età tra i 5 agli 85 anni e nelle diverse modalità con cui ci muoviamo in strada, poiché siamo tutti pedoni, ciclisti che automobilisti.

Sono poi stati illustrati i principali dati statistici riguardanti gli incidenti stradali, che per il 90% dei casi sono connessi a comportamenti errati del conducente.

In questo scenario si è inserita la tematica “Alcol, droghe e guida dei veicoli”, che incide fortemente sulla reattività dei drivers. Si è creato un clima colloquiale che ha lasciato grande spazio a domande e curiosità dei neopatentati e futuri automobilisti presenti in aula.

E’ infine salito sul palco Marco Perugini, giornalista dell’Ufficio stampa Aci Italia, che ha parlato delle regole connesse alla carriera del giornalista sportivo ed ha invitato i ragazzi ad immaginarsi come possibili influencer di settore.

A livello di comunicazione istituzionale, Aci ha lanciato quest’anno due campagne sensibilizzazione molto importanti. La prima: #rispettiamoci per ribadire l’importanza di alcune regole basilari per gli “auto-pedo-ciclisti”. La seconda: #MImpegno con la diffusione di 5 regole per ridurre a zero le vittime della strada al 2050.

Gli studenti hanno aderito con entusiasmo al corso e al successivo test con il simulatore alcolemico: con gli occhiali che riproducono le distorte capacità visive del guidatore in stato di ebbrezza, gli studenti hanno provato a camminare lungo un percorso senza sbandare: praticamente impossibile!