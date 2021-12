Un dramma della solitudine che si è consumato in un appartamento al primo piano di Viale Regina Margherita a Guglionesi. Qui nel primo pomeriggio di oggi, 8 dicembre giornata dedicata all’Immacolata Concezione e festivo, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Termoli su richiesta dei carabinieri della stazione. Quando gli uomini del 115 sono entrati in casa, passando dal balcone raggiunto con una scala dalla strada sottostante perchè è risultato impossibile forzare la porta blindata, hanno trovato l’unica inquilina ormai senza vita, seduta su una sedia in cucina.

La signora, 74 anni, risulta deceduta per cause naturali, probabilmente legate a un malore improvviso o a un infarto sopraggiunto qualche giorno fa e sicuramente, secondo i primi riscontri del medico di guardia intervenuto, tra sabato e domenica scorsi.

La donna, G.B., fino ad alcuni anni fa abitava con la sorella, ed era rimasta senza nessuno dopo la morte di quest’ultima. Non ha parenti stretti in paese e ha sempre condotto una esistenza piuttosto solitaria. Non aveva grandi frequentazioni nemmeno coi vicini di casa i quali tuttavia, non udendo da gorni alcun rumore provenire dall’appartamento e non vedendola uscite o rientrare, si sono insospettiti e hanno contattato i carabinieri.

La salma, ricomposta dagli operatori dell’agenzia di onoranze funebri, è stata trasferita al cimitero comunale per la sepoltura.