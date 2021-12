Due diversi incidenti, avvenuti a poca distanza e a pochi minuti l’uno dall’altro sono avvenuti nella serata di lunedì 13 dicembre attorno alle 20 sulla Statale 87, il primo in territorio di San Martino in Pensilis e l’altro in territorio di Portocannone.

Si è trattato di due scontri che hanno visto coinvolte in tutto quattro auto, ma se nel primo caso nessuno è stato ferito in maniera grave, nel secondo incidente una persona ha riportato un trauma cranico e ha avuto bisogno del trasporto in ospedale, al San Timoteo di Termoli.

Foto 2 di 2



Due le squadre dei vigili del fuoco intervenute per operazioni di messa in sicurezza delle aree interessate. Due pattuglie dei carabinieri hanno lavorato a lungo per accertare le dinamiche che hanno causato gli scontri.