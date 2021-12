Lo stipendio di dicembre per 15 dipendenti assunti dalla casa di riposo Pistilli di Campobasso non è ancora arrivato. Sulla bacheca della struttura è apparso un avviso il 13 dicembre scorso a firma di Rosanna De Lellis in cui c’è scritto che da quando il presidente del Consiglio di amministrazione Cosimo Dentizzi è stato “sollevato dall’incarico la mancanza del rappresentante legale comporta che non sarà possibile presentare in tesoreria i mandati di pagamento”.

Un Natale amaro per i lavoratori della Asp di via Delle Frasche che potrebbero dover attendere più del solito per la mensilità di dicembre particolarmente desiderata e necessaria nel periodo delle feste di Natale.

A mandare via il 19 novembre scorso il geriatra campobassano è stato il sindaco Roberto Gravina che lo aveva voluto nel Cda due anni prima e che, per una serie di impegni disattesi (tra cui la nomina del direttore della struttura di via Delle Frasche) gli ha revocato l’incarico.

Tra i due i rapporti si sono incrinati al punto che Dentizzi ha diffidato il primo cittadino per ottenere il reintegro ritenendo quell’atto infondato. Gravina dal canto suo ha già fatto sapere che non intende arretrare di un centimetro. Ragion per cui la faccenda potrebbe finire in Tribunale.

Ma il problema stipendi ai lavoratori rimane. Al momento, infatti, non c’è ancora un nuovo presidente del Cda e non essendoci mai stato un direttore manca una figura che possa sbloccare i pagamenti.

La nomina dei due nuovi componenti del Cda (il dottor Vincenzo Vecchione e l’avvocato Mariarita Testa, quest’ultima già nel precedente Cda) decisa sempre da Gravina il 13 dicembre da sola non basta: serve che la giunta regionale del Molise prenda atto di questo decreto che una volta ‘approvato’ anche dalla Regione renderà possibile convocare il Cda rinnovato che a sua volta potrà eleggere il nuovo presidente (che sarà il dottor Vincenzo Vecchione).

In questo modo il presidente, che diventerà rappresentante legale dell’azienda pubblica di servizi alla persona, potrà firmare i mandati di pagamento e sboccare la mensilità congelata.

“Ci auguriamo entro il 25 del mese, anche prima” ha detto l’avvocato Testa.

Poi sarà priorità del Cda trovare un direttore per la struttura che si accolli, tra le altre cose, i compiti previsti dallo Statuto (tra cui la gestione finanziaria).

Del resto anche Gravina è stato irremovibile spiegando che “la situazione dipende dal fatto che non esiste un direttore e che quindi (per ora) i mandati deve firmarli il presidente. Se ci fosse stato, come io avevo chiesto fin dall’inizio, il problema non sarebbe sorto. Ad ogni modo – ha cercato di rassicurare il sindaco – è in via di risoluzione, ma di questi ritardi la responsabilità, e questo deve essere chiaro, non è nostra”