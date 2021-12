Mercoledi 22 dicembre, alle ore 17,30, presso la sala convegni dell’incubatore sociale “Antonio Di Lallo” di Campobasso ed online, nell’ambito del progetto europeo NETWAP, il GAL Molise verso il 2000, in collaborazione con il Ministero della Transizione Ecologica (MITE), la Fondazione Fenice Green Park Energy, l’Associazione Italiana Compostatori, Legambiente Molise e il Comune di Fossalto organizza una giornata informativa sui bandi del MITE destinati ai comuni. Sono 3 gli avvisi pubblici aperti con scadenza 14 febbraio e con una dotazione finanziari di 1,5 miliardi di euro destinati ai comuni italiani per il miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, l’ammodernamento e la realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata e per l’ammodernamento e realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale (pad), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili. I fondi stanziati rientrano all’interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e sono destinati alla promozione di un’economia circolare a rifiuto zero. Durante l’incontro, che vedrà anche la partecipazione in modalità da remoto del sottosegretario del Ministero della Transizione Ecologica Ilaria Fontana, saranno presentati sinteticamente i bandi, presentate delle iniziative di successo e lanciata una proposta progettuale intercomunale per la gestione e il riciclo del rifiuto organico.

