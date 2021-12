Le Luminarie di Larino torneranno a illuminare il centro storico frentano. Dopo l’ordinanza del sindaco Pino Puchetti che alla luce del Decreto festività aveva annullato la manifestazione, c’è una nuova ordinanza sindacale che modifica alcuni aspetti della manifestazione, così da evitare il rischio assembramento.

“La Magia di Luci delle Luminarie tornerà ad illuminare il centro storico di Larino – scrive l’associazione ‘Larino nel cuore’ che organizza l’evento -. La nostra associazione ha avanzato richieste dettagliate per consentire in sicurezza di fruire del percorso, dal canto suo il sindaco le ha accettate ed ha rivisto la sua precedente ordinanza”.

Introdotte dunque delle modifiche e limitazioni: non ci sarà lo spettacolo di luci in piazza Duomo, nell’area antistante la Cattedrale, così come viene eliminato il servizio di bus navetta da e per il centro. Viene inoltre incrementato il numero di personale volontario addetto alla vigilanza e viene ordinato il divieto di assembramento all’interno del percorso interessato dall’installazione delle luminarie.

Così, con l’ordinanza numero 115 di oggi 28 dicembre arriva il dietrofront. Soddisfatta l’organizzazione che aveva avanzato richieste dettagliate per consentire in sicurezza di fruire del percorso, in seguito all’annullamento dello scorso 26 dicembre che aveva creato non poche polemiche. Richieste che il sindaco e l’Amministrazione hanno accettato, rivedendo la precedente ordinanza.

Già domani 29 dicembre dalle 17 le Luminarie di Larino torneranno a essere visitabili. Le altre date restano invariate. Gli appuntamenti sono il 30 dicembre e poi ancora 1, 2, 5 e 6 gennaio.