Dehors, contributi pubblici e sanità in consiglio comunale a Termoli

È convocato per lunedì 13 dicembre alle 18 in prima convocazione e per l’eventuale seconda convocazione martedì 14 dicembre alle 19 il consiglio comunale di Termoli in seduta straordinaria. Sono ben 20 gli argomenti all’ordine del giorno secondo la convocazione del presidente Annibale Ciarniello.

Andranno discussi diversi riconoscimenti di debiti fuori bilancio, come accade ormai da diverso tempo, ma si discuterà anche di modificare il regolamento per l’installazione, il mantenimento e la gestione dei dehors, oltre che del regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e ausili finanziari per l’attribuzione di vantaggi di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, comprese le associazioni.

Ultimo punto all’ordine del giorno una richiesta di intervento di emergenza al governo per la ristrutturazione del Sistema Sanitario regionale del Molise e l’azzeramento del debito sanitario.