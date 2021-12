Di Incoronata Sebastiano non si hanno più notizie da una settimana, da quando la signora che vive a Bojano ha fatto perdere le tracce di sè dallo scorso 6 dicembre. Per i soccorritori impegnati senza sosta nelle ricerche sono giorni cruciali: non si sono risparmiati, hanno operato anche sotto la pioggia, con temperature vicine allo zero. Oggi – 12 dicembre – i vigili del fuoco sono stati coadiuvati dai cani molecolari, sono stati impiegati anche i droni per avere una ‘visione’ più ampia della zona. Si tratta dell’area di Bojano: la 72enne è stata vista l’ultima volta in prossimità della statale 17 con una giacca di colore grigio scuro.

Nei giorni scorsi sono stati impiegati anche l’elicottero del 115 di Campobasso e il velivolo della Polizia di Stato che assieme ai Carabinieri di Bojano e agli uomini del Corpo nazionale del Soccorso alpino e speleologico (Cnsas) sono impegnati nelle operazioni di ricerca.

Per capire la gravità della situazione anche la famosa trasmissione ‘Chi l’ha visto?’ ha segnalato la scomparsa dell’anziana donna diffondendo un messaggio sul proprio sito dedicato alle persone scomparse.

E’ stata la vicina a lanciare per prima l’allarme sette giorni fa, quando non l’ha trovata nella sua abitazione che la 72enne aveva lasciato tutto in ordine. Qui Incoronata aveva lasciato anche le chiavi di casa. Cosa sia successo alla donna resta per ora un mistero, mentre aumenta tra i familiari l’angoscia e il timore di non poterla riabbracciare.