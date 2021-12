Cura dell’igiene personale: gli italiani sono i più attenti d’Europa

Negli ultimi tempi, è sicuramente aumentata l’attenzione per l’igiene personale e la pulizia. A dirlo è l’Osservatorio Europeo dell’Igiene con il suo studio annuale. Ormai è noto a livello mondiale che il popolo italiano è particolarmente legato a gesti e rituali molto fisici come strette di mano, abbracci e baci, tutti banditi a causa della pandemia che pare perdurare mostrando segni di recrudescenza. Purtroppo, i germi, i patogeni, i virus e i batteri sono veicolati facilmente da una persona all’altra provocandone la diffusione. Lavarsi le mani e igienizzarle è un’attenzione che gli italiani hanno sempre avuto; infatti, i dati piazzano gli italiani al secondo posto in Europa, dietro solo ai tedeschi. In Germania, le abitudini di igiene personale hanno avuto il maggiore incremento ma in alcune categorie specifiche gli italiani si sanno distinguere.

Una volta erano i Paesi Scandinavi a spiccare per igiene personale ma oggi, con le nuove condizioni imposte a causa del virus, le cose sono cambiate. Forse la ragione che spiega il primato dell’Italia è legata al fatto che il nostro Paese è stato investito in maniera drammatica dalla pandemia. Inoltre, siamo stati anche i primi ad affrontare la situazione, capendo prima degli altri l’importanza dell’igiene personale.

Sfortunatamente, le riaperture hanno però fatto abbassare la guardia. Strette di mano e baci stanno pericolosamente tornando e i risultati infatti si vedono. Secondo il rapporto bacio Xlovecam.com realizzato a Ifop, i gesti di barriera come indossare la mascherina hanno comportato un deciso mutamento nei rapporti tra le persone. I cambiamenti sociali hanno a che fare soprattutto con la frequenza cui ci gli europei si prendono cura della propria igiene.

Gli italiani intercettati dal questionario online si sono dimostrati più attenti di francesi, spagnoli e tedeschi. Per fare un esempio, le mani vengono igienizzate spesso: prima di mangiare, per cucinare, dopo aver preso il bus o il treno, dopo aver accarezzato un animale e, ovviamente, dopo essere andati in bagno. Ma non è finita qui perché gli italiani si comportano meglio dei tedeschi, spesso dipinti come molto rigorosi, poiché fanno attenzione al lavaggio delle mani, tipico vettore di batteri e virus, dopo uno starnuto.

Tuttavia, alcuni comportamenti tipici resistono anche alle restrizioni post pandemia. In particolare, in Italia salutarsi baciandosi sulle guance è un must. Spesso gli stranieri restano allibiti da tanta espansività e affetto anche tra semplici amici e conoscenti ma è proprio la cifra degli italiani. Non si tratta però di una abitudine solo italiana: anche i focosi cugini spagnoli hanno lo stesso modo espansivo per salutarsi. Sebbene anche i baci siano stati messi al bando per il pericolo di contagio, questa abitudine resta radicata.

Infine, le strette di mano, comprese quelle con gli sconosciuti, dopo il periodo di lockdown sono diminuite. Le restrizioni consigliano di evitare certi gesti come questo, ma gli italiani sembrano aver risposto meglio. La performance peggiore in termini di gesti di barriera si registra invece in Regno Unito e in Spagna.