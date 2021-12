Cretella annuncia la fine dei lavori per le aiuole ma Annuario denuncia la situazione di Corso Bucci

Sono in dirittura d’arrivo i lavori di rifacimento delle aiuole lungo le alberate stradali nel centro di Campobasso. Lo ha reso noto l’assessore all’Ambiente, Simone Cretella: “Il Corso, piazza Vittorio Emanuele II, villa Flora, viale Elena, via Verdone e via Scatolone, – ha spiegato l’assessore – sono le strade interessate al restyling di tutte le “formelle” alle quali è stato applicato un doppio strato di tessuto pacciamante per contenere la crescita di erbe infestanti, nonchè uno strato di lapillo vulcanico drenante per donare un aspetto estetico gradevole ed ordinato.”

Ma mentre da una parte c’è l’assessore Cretella che annuncia le opere in corso per impreziosire il centro urbano del capoluogo, dall’altra arriva la dura reazione del consigliere di minoranza, Mario Annuario che invece richiama l’attenzione – a proposito di centro urbano – sui lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione di Corso Bucci, Corso Vittorio Emanuele e Largo Crapsi.

“Fratelli d’Italia – scrive Annuario – presenterà un’interrogazione in consiglio comunale indirizzata al primo cittadino e all’assessore al ramo per conoscere i motivi che hanno protratto la consegna dei lavori e quindi quali sono i tempi relativi relativi alla fine dell’opera”.

Per il capogruppo di Fratelli D’Italia, infatti, le lungaggini che riguardano la manutenzione della pavimentazione della zona hanno creato “un danno ai commercianti, che, giocoforza, da diversi mesi sono costretti a tenere il mercato cittadino nel parcheggio dell’ex stadio Romagnoli, zona non di passaggio come invece è Corso Bucci”.

I lavori sono iniziati lo scorso 20 luglio e a distanza di cinque mesi “ancora non c’è via d’uscita per il ripristino dello status quo ante – ha concluso Annuario – È indispensabile la consegna dei lavori nel più breve tempo possibile per tutelare i cittadini e gli operatori economici che insistono in quella zona”.