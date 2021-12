Costituita la Federazione regionale dei Verdi Molise

Lo scorso 4 dicembre si è costituita la Federazione Regionale di Europa Verde – Verdi Molise.

“L’obiettivo politico è aggregare tutte le persone, i movimenti ed i comitati presenti in regione per riaffermare con fermezza che l’ecologismo è l’unica strada percorribile per difendere i nostri diritti di cittadine e cittadini e per contrastare lo scempio a cui siamo sottoposti.

La consapevolezza che la salvaguardia dell’ambiente e la tutela dell’ecosistema sono i temi centrali della nostra epoca è ormai chiaro ed è proprio tale consapevolezza che distinguerà la nostra azione quotidiana.

Sanità, Diritti, Agricoltura, Paesaggio, Rifiuti, Acqua, Mobilità sono solo alcuni degli ambiti cui sarà diretto il nostro impegno, ribadendo con forza che la nostra proposta coinvolge l’intero modello di sviluppo sostenibile e l’idea di umanità fondata sul rispetto per gli uomini e tutti gli esseri viventi”.