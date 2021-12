Cosa c’è da sapere sui prestiti personali

Se si vogliono compiere delle spese straordinarie, oppure si vuole ottenere maggiore liquidità per un proprio progetto personale, la strada del prestito personale può rappresentare una valida soluzione per ottenere la somma di denaro di cui si ha bisogno senza troppe difficoltà.

In base alla cifra di cui si ha necessità gli istituti finanziari prevedono diverse condizioni contrattuali, in particolare per le somme di piccola entità si riduce anche il numero delle garanzie da prestare al fine di ottenere il prestito.

Ma quale documentazione è necessaria per i prestiti personali? Come funziona il tasso d’interesse? Scopriamo insieme tutti questi dettagli in questa breve guida sui prestiti personali.

Che cos’è un prestito personale

Quando si parla di questa tipologia di strumento finanziario, come i prestiti personali BPER, si fa riferimento ad un prodotto attraverso il quale una banca fornisce al richiedente una somma di denaro prefissata, con l’impegno del cliente di restituire tale somma, più gli interessi, secondo il piano si ammortamento stabilito al momento della stipula del contratto.

A entrare a far parte del contratto sono dunque il richiedente e l’istituto di credito concedente dato che si tratta di prestiti non finalizzati, cioè non collegati in maniera diretta all’acquisto di uno specifico bene o servizio, ma il beneficiario è libero di utilizzare le somme come meglio crede.

Come funziona il tasso d’interesse

Come abbiamo appena visto al momento della richiesta di prestito verrà pattuito anche il tasso d’interesse da corrispondere al momento del rimborso del debito, ovviamente il tasso d’interesse opererà sulle rate mensili.

È fondamentale, quando si richiede un finanziamento comprendere tutte le informazioni relative al tasso d’interesse, dato che potrebbero incidere in maniera importante sulla rata da pagare alla banca. In particolare è fondamentale stabilire se si tratta di un prestito a tasso fisso o a tasso variabile, perché nel secondo caso l’importo della rata potrebbe variare, anche in maniera considerevole, in base a dei parametri.

Ma quali sono gli elementi da tenere presenti quando si chiede un prestito? Certamente il TAN e il TAEG, questi due indici infatti permettono al cliente di comprendere in modo chiaro i costi finali del prestito. Il TAN rappresenta la percentuale di interessi che devono essere corrisposti sul finanziamento, mentre il TAEG esprime in percentuale i costi globali del prestito, quindi oltre agli interessi anche le spese di pratica ecc. Se si vuole sapere quale sarà la percentuale del tasso d’interesse si dovrà guardare al TAN, mentre nel caso in cui si voglia comprendere quale sia il costo totale del finanziamento e la cifra che si dovrà rimborsare bisognerà guardare il TAEG.

Quali sono i requisiti per ottenere un prestito personale

Al momento della richiesta di un prestito personale sarà necessario presentare la documentazione in cui si attesti la maggiore età del richiedente, essendo questo un requisito fondamentale. Non sempre invece vi è un vero e proprio sbarramento per l’età massima, alcune banche prevedono il limite a 70 anni, ma dipende anche dal tipo di prestito che si richiede.

Per quanto riguarda i requisiti di stampo economico, il richiedente deve dimostrare che in base ai propri guadagni sia in grado di rimborsare l’intera somma più gli interessi. Per dare contezza di ciò il richiedente deve presentare le ultime due busta paga, nel caso si tratti di lavoratore dipendente, oppure il modello unico degli ultimi due anni se si tratta di lavoratore autonomo. Nel caso dei pensionati invece si potrà mostrare il modello 730 oppure il cedolino della pensione.

Ad ogni modo il grado delle garanzie da prestare scende sempre di più se la somma richiesta si bassa, come avviene ad esempio per i prestiti di poche migliaia di euro.