Continua il calvario dell’Air basket Termoli: l’Unibasket Lanciano vince al Palasabetta

Altra sconfitta in casa per l’Air basket Termoli in una stagione che si sta rivelando un vero calvario per il quintetto molisano. Il KO di ieri è giunto al Palasabetta contro l’Unibasket Lanciano con il punteggio di 67-78. Inizio da incubo per la formazione di casa che già alla fine del primo quarto era sotto dei 14 punti, svantaggio che è rimasto più o meno ampio durante tutto incontro.

Non sono bastati all’Air basket Termoli i 20 punti di Marcone e i 16 di Fredes. Con questa sconfitta l’Air basket Termoli resta in ultima posizione in classifica con appena 2 punti conquistati in 10 partite.

L’altra molisana impegnata nel campionato di Serie C Gold Abruzzo/Molise, la New Fortitudo Isernia, è stata battuta dal Pescara basket per 77-59 e resta a 8 punti in classifica.

Air Basket Termoli – Unibasket Lanciano 67-78



Air Basket Termoli: Del Grande 6, Marcone 20, Hulsen 7, Fredes 16, Zacchifna 7, Vidal Ramos 10, Suriano 1, Bantesevich.

Unibasket Lanciano: Muffa 13, Kadjividi 3, Cesarino, Hasanbegovic, Munjic 8, Comollo 13, Kamate, Lakic 13, Maralossou 6, Cisse 2, Balilli 11, Vkovic 6.



Parziali: 11-25, 22-17, 11-17, 23-19.

Progressivi: 11-25, 33-42, 44-59, 67-78.

foto Facebook Unibasket Lanciano