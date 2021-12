Un caso di positività riscontrato in una giocatrice del Sesto San Giovanni ha costretto a rinviare il match in programma oggi pomeriggio (23 dicembre) in Lombardia, regione che sta facendo registrare un’impressione escalation di contagi. Sarebbe stata l’ultima gara prima della sosta natalizia.

La formazione rossoblù (seppur arrivata già Sesto San Giovanni nel tardo pomeriggio di ieri) è ripartita poco dopo pranzo per il Molise per il rinvio a data da destinarsi.

I fiori d’acciaio, una volta rientrati a Campobasso – riferiscono dalla società – avranno un paio di giorni di sosta per Natale, ma già a Santo Stefano ritorneranno in palestra per preparare il confronto con San Martino di Lupari in programma alle ore 18 del prossimo 30 dicembre nello scenario dell’Arena.

(in foto un’azione della partita di andata)