TASSO DI POSITIVITà AL 22%, QUASI 2000 I TAMPONI PROCESSATI

Sono poco meno di ieri (429 vs 434) i nuovi contagi ma il numero di test molecolari è cresciuto ancora e si è sfiorato il record di 2mila unità. Sono stati infatti 1954 i tamponi processati dal laboratorio analisi del Cardarelli, che in questi giorni ha triplicato i suoi sforzi, e il tasso di positività si è abbassato leggermente rispetto a ieri ma resta comunque altissimo: è quasi al 22%. Più di 1 tampone su 5, dunque, è risultato positivo.

La lista dei paesi molisani che oggi registrano nuovi casi di infezione è lunghissima: sono 62. Su tutti spicca il dato di Termoli con quasi 90 contagi; segue Campobasso con 57, Isernia con 33, Casacalenda e Venafro con 21. Doppia cifra anche per Ururi (18), Guglionesi (17), Montenero di Bisaccia (12), Colli a Volturno (11) e Petacciato e Bonefro (10).

I guariti invece oggi sono 10, di 8 diversi centri, e pertanto il numero di attualmente positivi arriva a 1.763.

BUONE NOTIZIE DALL’OSPEDALE: NESSUN RICOVERO E UNA DIMISSIONE

La buona notizia di oggi, ultimo giorno dell’anno, è la dimissione di un paziente di Termoli che si trovava ricoverato nel reparto di Malattie infettive ma i medici hanno deciso che poteva tornare a casa. Contestualmente – e questa è un’altra buona notizia – non si registrano nuove ospedalizzazioni. Quindi il numero complessivo di degenti Covid al Cardarelli è di 20, di cui 1 solo in Terapia Intensiva. Da giorni rileviamo come all’incremento massiccio di positività non corrisponda un aumento nel numero di ospedalizzazioni.

IL MONITORAGGIO NAZIONALE: INCIDENZA PIÙ CHE RADDOPPIATA, ALTRE REGIONI IN GIALLO

Alcune regioni, tra cui quasi sicuramente la Lombardia, passeranno in zona gialla da lunedì prossimo. Dai dati del consueto monitoraggio settimanale di Iss e Ministero della Salute viene certificato l’incremento notevole di contagi su tutto il territorio nazionale: l’incidenza su 100mila abitanti passa infatti da 351 a 783, e dunque più che raddoppia in una settimana. Anche l’indice Rt aumenta, seppur di poco, passando da 1.13 a 1.18. Comunque da tempo è sopra il valore-limite di 1, considerato ottimale per riuscire ad effettuare il tracciamento dei contagi. Tracciamento che invece, con questi numeri, è bello che saltato.

Nel report si certifica anche il superamento delle soglie critiche di occupazione dei posti letto: era già successo per le Terapie Intensive, succede ora anche per i ricoveri ordinari. Il tasso di occupazione nei reparti più critici passa da 10.7% a 12.9% mentre quello nei reparti non critici passa da 13.9% a 17.1%. In Molise le rispettive percentuali sono al 2.5% e all’11.4%, pertanto sotto la media nazionale e sotto la soglia di allarme.

Complessivamente, 2 territori sono classificati a rischio alto, 18 a rischio moderato (tra questi però 7 tra regioni e province autonome hanno un alta probabilità di progredire a rischio alto) e solo una regione è a rischio basso.

I DATI NAZIONALI DI OGGI

Oggi 31 dicembre in Italia si sono registrati 144.243 nuovi casi di contagio, per un tasso di positività (su più di 1 milione e 220mila test) dell’11.8%. Numeri che salgono ancora sotto la spinta della variante Omicron. I decessi sono stati 155 in 24 ore mentre le degenze salgono di poco più di 300 unità: precisamente rispetto a ieri sono 34 in più i posti letto occupati nelle Terapie Intensive e 284 in più quelli nei reparti Covid ordinari.

