Eventi del cartellone natalizio cancellati anche a Isernia: la decisione è stata presa questa sera (28 dicembre) dall’amministrazione comunale probabilmente anche alla luce dei 15 nuovi contagi rilevati oggi in città. Fra l’altro nel capoluogo pentro era stato già scelto di annullare il Gran galà di Capodanno.

Ora ‘saltano’ anche tutte le manifestazioni in programma dal 28 dicembre al 9 gennaio. Lo ha reso noto l’assessore alla cultura Luca De Martino, che ha precisato: “Fatta eccezione per gli eventi già vietati dal decreto legislativo numero 221 del 24 dicembre, abbiamo deciso di annullare anche tutti gli altri appuntamenti, seppure consentiti a norma di legge, nella speranza di poter continuare a favorire, in futuro e con lo stesso entusiasmo, tutte le splendide iniziative proposte dalle associazioni, dai comitati e dai commerciati locali, fino ad oggi in cartellone. La nostra decisione mira a tutelare la popolazione e a preservare lo spirito festoso con cui tali eventi erano stati programmati. Ringraziamo ancora quanti hanno collaborato con entusiasmo ed impegno all’organizzazione del ‘Natale ad Isernia’ – ha aggiunto l’assessore – e cogliamo l’occasione per augurare a tutti un felice 2022, ricco di manifestazioni ed eventi culturali targati Città di Isernia”.

In accordo con gli espositori, però, proseguiranno i Mercatini natalizi di piazza X Settembre (fino al 6 gennaio 2022) e del Parco della stazione (fino al 31 dicembre).

La cancellazione degli eventi natalizi a Isernia fa il paio con lo stop deciso anche a Termoli e a Campobasso, dove è stato annullato il ‘Villaggio di Natale’ a Bosco Faiete.

L’amministrazione ha deciso di porre un freno anche alla movida. Il sindaco di Isernia Piero Castrataro ha firmato un’ordinanza per vietare “il consumo di cibo e di bevande (alcoliche e non), con esclusione dell’acqua. Tale divieto varrà dalla mezzanotte del 28 dicembre fino alle ore 24:00 del 9 gennaio”. Con lo stesso provvedimento il primo cittadino ha disposto il divieto di somministrare o vendere “bevande alcoliche e superalcoliche per l’asporto in qualsiasi contenitore dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo” nè si possono portare con sè, dalle 22 alle 6 del mattino, bevande alcoliche e superalcoliche acquistate in precedenza e non destinate al consumo in locali o aree private”. L’obiettivo è evitare che venga aggirata l’ordinanza andando a rifornirsi di alcol nei supermercati.

Infine, nel provvedimento il sindaco consente “la somministrazione o il consumo di qualsiasi bevanda (alcolica e non alcolica) e di cibo al banco o ai tavoli all’interno dei locali autorizzati e/o sede di attività commerciali/artigianali e/o di esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande, come anche nelle aree all’esterno (dehor) ed in quelle concesse e/o adibite a plateatico dei predetti pubblici esercizi di somministrazione”.

Chi vìola l’ordinanza sarà punito con una multa che va dai 25 ai 500 euro.

Qualche giorno fa sempre il sindaco di Isernia aveva imposto l’obbligo di mascherine e vietato i botti.