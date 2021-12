Tutto confermato: le Luminarie di Larino si faranno. La ulteriore conferma arriva dall’associazione ‘Larino nel cuore’, organizzatrice della manifestazione.

Così gli organizzatori: «A Larino tornano le Luminarie – Magia di Luci, come simbolo di continuità e ripartenza, ma nel segno della sicurezza, rafforzata anche dal parere favorevole della “Commissione di vigilanza per manifestazioni di pubblico spettacolo”. Per l’accesso, infatti, saranno necessari green Pass (anche collegato a tampone) e mascherina, mentre il percorso, studiato per non creare assembramenti e rafforzato da figure di controllo, prevede un’uscita obbligata che permetterà lo scorrevole defluire dei visitatori. Con queste premesse, l’associazione “Larino nel Cuore” si è impegnata per regalare a tutti, ancora una volta, un Natale “luminoso” e un’atmosfera magica, per ritrovare un po’ di quella spensieratezza perduta».

Chiaro che, nel caso di una situazione epidemiologica oltremodo peggiore di quella odierna, tutto potrebbe essere bloccato con ordinanza sindacale. Ma nessuno se lo augura.

foto di Nicola Cappella