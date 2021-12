Concorso “Per ricordare il Milite Ignoto”, seconda la scuola Bernacchia

La Scuola Secondaria di I grado dell’I.C. “Bernacchia” di Termoli si è classificata al secondo posto nel prestigioso concorso “Per ricordare il Milite Ignoto”. Il Concorso regionale, promosso dal Comando Militare Esercito “Abruzzo Molise”, Ufficio Affari Territoriali e Presidiari Molise, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, nasce dalla volontà di celebrare il Centenario della data di commemorazione della fine della Grande Guerra (4 novembre del 1921), giornata nella quale, presso il complesso monumentale del Vittoriano a Roma, venne tumulata la salma di un soldato senza identità caduto in guerra.

Hanno partecipato al concorso gli alunni delle Classi 2B e 2C della Scuola Secondaria di I Grado con un’attività interdisciplinare di Arte, Musica e Lettere.

Il Milite Ignoto ha rappresentato per gli alunni, non solo l’esempio di tanti giovani soldati che hanno sacrificato la propria vita per l’amor di Patria, ma anche l’esempio dell’Eroe dotato di “super valori”: l’onestà, la responsabilità, l’amore e la libertà.

In questa prospettiva, gli alunni hanno prodotto un video fantasioso in cui il Milite Ignoto si racconta, spiegando come abbia volutamente celato la sua identità ai posteri per essere ricordato solo come simbolo di quei “super valori” che tutti noi abbiamo, ma dobbiamo riscoprire e alimentare.

La Cerimonia di premiazione, di concerto con il Comando Militare Esercito AbruzzoMolise, Ufficio Affari Territoriali e Presidiari Molise, avverrà indicativamente nella primavera prossima, stante la situazione pandemica mondiale.