GIOVEDI’ 9 Non filtrerà neppure un raggio di sole sul Molise in questo giovedì. Tante nuvole ingrigiranno il cielo e ci saranno anche diversi rovesci sparsi, alcuni a carattere temporalesco. Le piogge si alterneranno a una fitta copertura, nella rima parte della giornata più a ovest, in serata verso la costa. Solo durante la notte ci sarà una parziale schiarita in provincia di Isernia. Le temperature resteranno stazionarie, ma occhio ai venti forti specie in montagna.