Centro vaccini Palairino, chiesta disponibilità ai volontari. “Ne servono 20 al giorno”

Richiesta disponibilità di volontari per le attività del centro vaccinale ‘Palairino’ di Termoli fino a fine anno.

La Regione Molise e la Protezione Civile hanno chiesto difatti disponibilità di volontari per il centro vaccinale (uno dei due complessivi) termolese. Come noto, i volontari delle organizzazioni di volontariato e protezione civile hanno settimane fa interrotto l’attività al centro vaccinale che si trova nel Palazzetto dello Sport di piazza del Papa. Solo qualche giorno fa, come vi avevamo anticipato, richiamati dall’Amministrazione comunale hanno ripreso a fornire la propria attività nel centro di contrada Airino, in corrispondenza con la ripresa a pieno ritmo delle vaccinazioni e il conseguente maggior afflusso di persone..

Con una lettera gli oggi a firma del direttore del servizio Manuele Brasiello, viene espressamente chiesta la disponibilità di personale volontario per attivazione a supporto del Comune di Termoli prezzo il centro vaccinale. Nella missiva si parla di attività da eseguire dalla formalizzazione della attivazione e fino al 31 dicembre 2021, salvo proroghe. L’orario di inizio e fine attività previsto è dalle 8:30 alle 18 e il numero di volontari richiesti è di 20 unità per giornata.

Proprio ieri il Governo ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 marzo 2022 ed è verosimile che ai volontari venga chiesto di attivarsi (ancora) fino ad allora. Ricordiamo inoltre che da un po’ di tempo e finora i centri vaccinali molisani erano aperti solo negli orari antimeridiani ma nella nota della Protezione Civile si parla di un’attività fino alle ore 18. È prevedibile difatti che nelle prossime settimane verrà richiesto un nuovo sforzo agli hub vaccinali molto frequentati in quest’ultimo periodo. E dunque a medici, infermieri e volontari. Tutti preziosi sin qui.