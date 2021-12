MERCOLEDI’ 15 Tempo incerto sul Molise già dalla giornata di ieri: dopo una breve parentesi di alta pressione che ci ha regalato un lunedì di sole, torna il maltempo. La prima parte della giornata sarà a tratti molto nuvolosa, ma ci sarà anche spazio per degli ampi soleggiamenti. In serata è previsto il ritorno della pioggia su gran parte del Molise centrale quasi fino al litorale. I fenomeni non saranno particolarmente intensi ma frutto dello scontro tra due forze, l’anticiclone sub tropicale da una parte e il vortice più freddo attivo sulla Grecia, che condizionano anche il contesto sulle regioni centro-meridionali rendendolo mutevole.

GIOVEDI’ 16 Annuvolamenti compatti, specie sul versante orientali e in montagna, caratterizzeranno questo giovedì. La giornata trascorrerà all’insegna del tempo variabile e incerto: nubi dicevamo poc’anzi, ma anche ampie schiarite di sole. Non salgono di molto le temperature e anche i venti restano tesi, avremo inoltre un po’ di piogge sparse.