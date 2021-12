Caso Giada Vitale, nuova richiesta spiegazioni a ministro Cartabia su abusi sessuali di ex parroco

È stato depositato un nuovo atto al Senato per capire come mai il procedimento a carico dell’ex parroco di Portocannone don Marino Genova, attualmente rinchiuso nel Penitenziario di Rebibbia per scontare la condanna definitiva a 4 anni e 10 mesi di reclusione per abusi sessuali, sia stato diviso in due faldoni dal tribunale di Larino. Uno relativo ai fatti avvenuti prima che la vittima, Giada Vitale, compisse i 14 anni di età e l’altro successivo a quella data. Il Senatore Fabrizio Ortis ha depositato una nuova richiesta indirizzata al ministro della Giustizia Cartabia con le colleghe deputate Rosa Alba Testamento e Stefania Ascari e la senatrice Cinzia Leone. I due provvedimenti, uno dei quali – quello successivo ai 14 anni di età – è stato archiviato sono, secondo il senatore molisano ex 5 Stelle, “una assurdità”.

“La ministra- dice Ortis – non si è degnata di dare una risposta alla mia interrogazione nonostante un formale sollecito. Probabilmente – continua – è impegnata a sostenere leggi salvaladri o a girare in Tv come papabile Presidente della Repubblica. Il caso di Giada è uno scandalo nazionale e la invito a darci una risposta, noi continueremo a criticare il ministro pubblicamente finché non deciderà di fare il suo lavoro”.

Alla precedente interrogazione sulla vicenda, che tiene banco in Molise da quasi dieci anni, non è stata data alcuna risposta e ora è stato depositato un nuovo atto per chiarire cosa sia accaduto in relazione all’archiviazione del fascicolo successivo sugli abusi sessuali successivi ai 14 anni di Giada Vitale.

Una vicenda sulla quale si è anche svolta, lo scorso 15 dicembre, una conferenza stampa intitolata “14 anni e un giorno” proprio in Senato, con la presenza della stessa Giada Vitale, della deputata Ascari, della senatrice Cinzia Leone, della criminologa Luisa d’Aniello, dell’avvocata Melody Fay Ciattini oltre ai parlamentari molisani Ortis e Ttestamento.

Don Marino Genova è stato condannato in via definitiva per abusi sessuali sulla giovane donna di Portocannone, che in base al suo stesso racconto sarebbe stata discriminata nel suo Comune, quando lei aveva appena 13 anni. Il 21 ottobre 2020 il sacerdote è stato trasferito dai carabinieri di Subiaco dal monastero di Santa Scolastica a Roma al carcere di Rebibbia.