Casi Covid sospetti a Guardialfiera, annullato evento di apertura del Presepe vivente

La giornata di apertura del Presepe Vivente di Guardialfiera, prevista per domani 26 dicembre, non ci sarà. Lo staff della locale Pro Loco, che ha preso la decisione di concerto con l’Amministrazione comunale, ha annullato l’evento di apertura della tradizionale manifestazione.

“A causa di alcuni casi sospetti di Covid-19 riscontrati nella nostra comunità ed in attesa del completamento dello screening tuttora in corso, l’evento di apertura del Presepe previsto per il 26 dicembre è annullato. Al momento – spiegano sempre dalla Pro Loco Guardialfiera – restano confermate le date successive del 2 e 6 gennaio 2022.

Questa decisione è stata adottata come azione preventiva per tutelare i figuranti e soprattutto i visitatori. Ci scusiamo per il disagio – concludono – e vi aspettiamo nelle prossime date”.