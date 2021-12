La casetta dei libri nel quartiere Sant’Alfonso, a Termoli, non c’è più. È stata ritrovata stamane a terra. Potrebbe trattarsi dell’ennesimo – odioso – episodio di vandalismo ma non si può escludere che sia stato il forte vento di ieri a farle fare quella fine.

Si tratta comunque di una perdita importante per la città e in particolare per il quartiere, cui però subito l’associazione che ne ha installate diverse (una in centro, in piazza Monumento, e le altre in diversi quartieri periferici) ha provveduto.

Così il presidente dell’associazione Il Mosaico, il consigliere termolese Enrico Miele. “La postazione Sant’Alfonso è stata recuperata dai nostri volontari Claudio Tresca e Candeloro Leonardo e portata nella bottega di mastro Antonio e Gabriella Manes per verifica danni e riparazione. Non sappiamo cosa sia successo esattamente, se vandalismo o forte vento. La postazione sarà ripristinata e spostata in altra location, sempre in quel Quartiere. Grazie per tutte le segnalazioni e le testimonianze che ci sono pervenute. Le casette sono di tutti e le tuteleremo insieme”.