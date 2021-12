Novità corpose e concrete sulla casa di riposo ‘Pistilli’ di Campobasso. Parliamo dei pagamenti degli stipendi dei quindici dipendenti della casa di riposo che avverranno in queste ore. È quanto il sindaco Gravina ha annunciato in Consiglio comunale: “Voglio rassicurare i dipendenti e le loro famiglie dicendo che proprio questa mattina si è riunito ufficialmente il nuovo Cda della Asp Pistilli e ha provveduto a firmare tutti i mandati di pagamento degli stipendi”.

Un Natale dunque non amaro, come si prospettava, per i lavoratori della Asp di via Delle Frasche. Ricordiamo che la delicata questione è esplosa nelle scorse settimane, subito dopo la notizia delle positività riscontrate all’interno della struttura. Il primo cittadino lo scorso 19 novembre ha deso di rimuovere il geriatra Cosimo Dentizzi, ex presidente della Asp. Lo stesso Roberto Gravina lo aveva voluto nel Cda due anni fa ma, per una serie di impegni disattesi (tra cui la nomina del direttore della struttura di via Delle Frasche) gli ha revocato l’incarico. Un rapporto deteriorato e non più recuperabile per il quale probabilmente si finirà in tribunale.

Il sindaco, oltre a sviscerare quanto accaduto in questo mese, ha voluto togliersi anche qualche sassolino dalla scarpa: “Forse per antipatie politiche qualcuno crede di utilizzare il proprio ruolo per fare politica. Lo dimostrano i comunicati e le reazioni di chi è stato nominato sulla base di un rapporto fiduciario e per cinque volte ignorato le richieste dell’organo sindacale per condividere le scelte dei piani gestionali”.

L’amministrazione – ha sottolineato – ha mostrato un’attenzione costante verso la struttura, con i fatti: ricordo, solo a titolo d’esempio, la stanza degli abbracci realizzata insieme al sindacato Pensionati della Cgil Abruzzo Molise, così come i lavori effettuati per sistemare e rendere più sicuro l’edificio. La nomina del direttore di una struttura Asp che gestisce anche fondi pubblici è fondamentale – ha ribadito il sindaco – come sottolineato anche dal consigliere Colagiovanni, oltreché richiesta dallo statuto della Pistilli, ed è inutile provare a nascondere una cosa così chiara a tutti, tant’è che se si fosse proceduto a nominare un direttore, come da me richiesto, anche i ritardi nel pagamento degli stipendi del personale non si sarebbero verificati, fermo restando che il Comune ha provveduto per tempo a nominare i nuovi componenti del Cda e che la regione Molise avrebbe potuto nominare un commissario per far procedere celermente ai pagamenti evitando vuoti decisionali”.

La mozione presentata dal consigliere Salvatore Colagiovanni (Popolari) ha trovato la sponda della maggioranza e l’astensione del centrosinistra. L’argomento sarà approfondito in commissione Politiche sociali.