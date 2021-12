Casa di riposo ‘blindata’ e bar chiusi alle 18 oggi e a Capodanno. Ordinanze a Montenero

Due ordinanze sono state emanate nella serata di ieri a Montenero di Bisaccia per contenere la diffusione del contagio. Prevedono la chiusura in via precauzionale della casa di riposo ‘Villa Santa Maria’ (in foto), la prima, e la chiusura anticipata dei bar per oggi e il 1 gennaio, la seconda.

Così sulla pagina facebook istituzionale la sindaca Simona Contucci: “Alla luce della crescita costante della curva dei contagi, nella giornata odierna (ieri, ndr) ho firmato due nuove Ordinanze: nella prima, la n. 56, ho disposto il divieto di accesso nella struttura socio-assistenziale Casa di Riposo Villa Santa Maria, con effetto immediato e fino al 09/01/2022, a soggetti terzi diversi da operatori e personale amministrativo in servizio presso la struttura e al personale sanitario; la decisione, ovviamente, è stata presa dopo aver interloquito con il Dipartimento di Igiene e Prevenzione dell’Asrem e con la direzione della locale struttura per anziani e disabili.

Nell’Ordinanza n. 57 ho disposto che, su tutto il territorio cittadino, è fatto obbligo ai bar che non svolgono anche attività di ristorazione la chiusura entro le ore 18 nei giorni di venerdì 31 dicembre 2021 e sabato 1 gennaio 2022; il tutto si è reso necessario perché le Forze dell’Ordine hanno riscontrato assembramenti nei pressi di diversi bar nelle giornate del 24 e 25 dicembre scorso”.

La situazione contagi a Montenero, dove ieri ne sono stati riscontrati altri 6, vede la presenza di 61 persone positive al tampone molecolare e 13 al tampone rapido. Sono dunque oltre 70 i cittadini attualmente positivi. Una situazione che ha fatto propendere l’Amministrazione per questa stretta che, soprattutto nel caso della struttura socio-sanitaria, ricorda i tempi più bui della pandemia quando Villa Maria (e altre strutture simili in regione) fu blindata.

La prima cittadina chiosa con un augurio e un invito rivolti alla cittadinanza: “Nell’augurare di cuore a tutti voi di trascorrere il 31 dicembre e l’inizio del nuovo anno in allegria e serenità invito, in questo particolare momento storico, alla prudenza e al buonsenso; rivolgo infine un accorato appello a non utilizzare petardi e fuochi pirotecnici che spaventano moltissimo i nostri amici animali, arrecando loro evidenti alterazioni da stress. A questo proposito ricordo che i sindaci non possono emanare Ordinanze specifiche su questo tema in quanto, come già espresso da una circolare del Ministero dell’Interno del 2016, le misure extra ordinem dei primi cittadini non sono giustificate dal pericolo di fenomeni di criminalità tali da minare sicurezza e ordine pubblico”.