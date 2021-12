Caro prezzi ovunque: a Roma Termini panino e succo d’arancia a 10 euro

Il caro prezzi è ormai sotto gli occhi di tutti. Prima solo i carburanti, poi i materiali per l’edilizia, adesso l’energia e di conseguenza anche una serie di beni di consumo di grande utilizzo come il pane o la pasta.

I tanti molisani che periodicamente frequentano Roma si saranno accorti di quanto sia aumentato il costo di uno spuntino alla stazione Termini, punto di approdo per chi da Campobasso raggiunge la Capitale in treno.

Lo testimonia questo scontrino postato da una persona al rientro in Molise da Roma: 10 euro per un panino e un succo d’arancia. Sicuramente un prezzo sproporzionato, specie per chi è abituato alla spesa molisana, decisamente più contenuto, soprattutto nei paesi. Insomma è vero che le arance costano sempre di più, ma pagare quasi 5 euro per una spremuta appare davvero un’esagerazione.