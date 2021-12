Una carcassa di cinghiale si trova abbandonata sul ciglio della strada da giorni sulla Statale 16 direzione nord, all’altezza dello svincolo per la Costa Verde della Marina di Montenero di Bisaccia.

L’esemplare è stato investito verosimilmente nelle prime ore di giovedì 16 dicembre da un’auto in transito ed è morto poco dopo. In seguito all’intervento dei soccorritori, per un incidente che fortunatamente non ha causato feriti gravi, la carcassa è stata adagiata sul ciglio della strada in attesa di rimozione.

Ciononostante continua a rimanere lì, con evidenti rischi per l’igiene pubblica dovuti a un animale che va in decomposizione. Diverse segnalazioni sono state inoltrate all’Anas, ai carabinieri forestali e al Comune di Montenero di Bisaccia, quest’ultimo responsabile dello smaltimento e della sepoltura dell’animale secondo la normativa.

Purtroppo non è il primo caso e anzi episodi del genere sono sempre più frequenti. Solo poche settimane fa un esemplare di cinghiale morto sulla Statale 709 è rimasto abbandonato in una piazzola di sosta della Tangenziale di Termoli per quasi un mese, nonostante le ripetute segnalazioni, anche su queste pagine. Soltanto dopo reiterate proteste il Comune di Termoli è intervenuto per rimuoverlo.

È auspicabile che il Comune di Montenero sia ben più solerte e provveda a rimuovere la carcassa quanto prima.