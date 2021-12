Capodanno, fuochi d’artificio vietati a Campobasso per tutelare gli animali

I fuochi d’artificio per festeggiare l’arrivo del nuovo anno saranno anche suggestivi, ma spesso diventano un pericolo per gli animali domestici, oltre che per chi li maneggia.

Durante la notte di San Silvestro i botti sono vietati a Campobasso: lo prevede il regolamento comunale di Polizia Municipale e quello per la tutela degli animali. Divieto particolarmente stringente dalle 20 del 31 dicembre alle 7 del 1 gennaio, come ricorda l’amministrazione comunale del capoluogo. Il sindaco Roberto Gravina non firmerà apposite ordinanze per vietare l’esplosione dei petardi (come avvenuto invece a Isernia) perchè, spiegano a Palazzo San Giorgio, “le normative già in vigore nel nostro territorio comunale e contenute nei regolamenti, già prevedono, senza che necessitino in merito ulteriori ordinanze, limitazioni all’utilizzo di materiale esplodente anche quello di libera vendita, tutelando la pubblica incolumità di cittadini e animali”.

L’Amministrazione comunale, inoltre, invita la popolazione a “privilegiare l’impiego di prodotti meno pericolosi” e a evitare l’uso dei fuochi d’artificio nei luoghi affollati, oltre che in presenza dei bambini o di altri soggetti deboli.

Intanto l’associazione animalista Oipa ha realizzato un video decalogo per evitare che i fuochi pirotecnici esplosi durante la notte di San Silvestro provochino la morte o danni negli animali, soprattutto i nostri amici a quattro zampe.

“Non è raro – avvertono dall’associazione – che gli animali, impauriti, scappino dai giardini e dai cortili perdendosi o finendo investiti. Animali più anziani o cardiopatici possono morire d’infarto. E anche la fauna selvatica, uccelli e animali dei parchi e dei boschi, spaventata dal frastuono e dalle improvvise luci si disorienta schiantandosi contro alberi, muri, vetrate, cavi elettrici o finendo sotto le auto”.