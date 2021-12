GIOVEDI’ 30 Anticiclone africano super potente entro capodanno regala un tempo stabile ma non necessariamente soleggiato: l’umidità e le inversioni termiche tra notte e dì possono causare nebbia e velature. In questo venerdì avremo un tempo prevalentemente soleggiato con qualche nube mattutina lungo il litorale. Restano sopra le medie stagionali le temperature che hanno valori piuttosto miti per il periodo.

VENERDI’ 31 Nell’ultimo giorno dell’anno il caldo anomalo sarà l’impronta più marcata: i valori barici potrebbero avere il loro culmine tra oggi e domani per poi iniziare una lenta discesa verso temperature più consone per il periodo a causa di correnti più instabili attese per l’Epifania. Anche oggi avremo tempo stabile, ma anche nebbie mattutine e dopo il tramonto.