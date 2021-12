Proteste e disagi oggi a Termoli, dove si stanno svolgendo i richiami rinviati il giorno di Natale e di Santo Stefano e concentrati nella giornata odierna, oltre alle somministrazioni delle prime e delle terze dosi che cittadini hanno prenotato immaginando di poter contare su una giornata più “tranquilla”. Invece è esattamente il contrario: sia il Palairino che la tenda della Croce Rossa davanti l’ospedale San Timoteo registrano attese interminabili fin da questa mattina.

“Non sono riuscito a fare il vaccino anche se avevo prenotato il giorno e l’orario. C’erano talmente tante persone davanti a me che dopo due ore di attesa sono andato via” racconta un residente della cittadina adriatica. A complicare ulteriormente la situazione anche la fiera del primo sabato di gennaio che è stata anticipata a questa mattina, creando ulteriormente caos davanti il palazzetto adibito ormai da quasi un anno a centro somministrazione vaccini.

Foto 2 di 2



Ancora più disagevole quanto accaduto a un cittadino di Montenero di Bisaccia, dove il centro vaccinale è aperto solo due giorni a settimana. L’umo, per evitare di aspettare fino al prossimo 11 gennaio, si è rivolto con regolare prenotazione a Termoli. “Sono andato prima all’ospedale da campo, dove però c’era una fila impossibile, quindi ho provato al Palairino in piazza del Papa dove c’erano due file, una riservata ai prenotati e una ai non prenotati -racconta, aggiungedo di aver incontrato una difficoltà enorme nel trovare parcheggio visto che oggi si sta svolgendo in piazza del Papa l’anticipo della prima fiera del sabat. “Una volta arrivato il mio turno – prosegue – e quindi dopo aver atteso un bel po’, mi hanno detto che sarei dovuto tornare alla tenda della Croce Rossa perché avevo prenotato lì. Armato di santa pazienza ho fatto di nuovo la spola fino all’ospedale ma ho dovuto rinunciare perché avrei dovuto attendere ancora ore”.

I disagi non si fermano qui, perché le stesse code, in questo caso perfino amplificate, si registrano davanti il punto prelievi di via del Molinello, dove c’è la sede Asrem di Termoli. Centinaia di persone sono in attesa di essere sottoposte a tampone in un momento particolarmente segnato dalla incidenza dei contagi. Termoli, con quasi 80 casi accertati, è il comune con più contagi di tutta la regione Molise. Le persone in isolamento o quarantena, secondo una stima di massima, sono oltre 400. Diversi hanno bisogno di un tampone molecolare anche per ragioni di lavoro o di partenza.

Per non parlare delle farmacie, letteralmente prese d’assalto per i test rapidi, che in vista del capodanno e del cenone e delle feste di San Silvestro segnano un ulteriore incremento.