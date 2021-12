Dopo due ‘false partenze’ previste il 15 dicembre e oggi (20 dicembre, ndr), Campitello Matese si prepara a recuperare il terreno perso. Gli impianti dovrebbero entrare in funzione due giorni prima di Natale: ossia il 23. E’ l’ultima data annunciata e confermata oggi a Primonumero dall’amministratore delegato di Funivie Molise, l’avvocato Fausto Parente: “Apriranno gli impianti della parte bassa: sono in via di ultimazione i lavori”. In pratica, si potrà sciare sulle piste di Lavarelle e San Nicola.

Una notizia che ha già incoraggiato e dato una spinta alle prenotazioni negli alberghi della stazione sciistica più importante della nostra regione. Fino a qualche settimana fa le previsioni erano pessimistiche: si parlava della terza stagione fallimentare proprio a causa delle incertezze legate all’apertura degli impianti di risalita. Erano in ritardo i lavori per la manutenzione straordinaria o ordinaria (a seconda dei casi).

“A breve – ha detto ancora l’amministratore – aprirà anche la Capo d’Acqua“, ossia la seggiovia biposto di Campitello. Invece Funivie Molise ha chiesto una proroga per mettere in funzione la seggiovia Colle Del Caprio, la più grande e gettonata del comprensorio, oggetto di un intervento di manutenzione straordinaria. La richiesta è stata presentata ufficialmente oggi dall’avvocato Parente e accolta dal Ministero dei Trasporti. Manca il secondo via libera, quello dell’Ustif (Ufficio speciale trasporti a impianti fissi, una ‘costola’ dello stesso Ministero) di Napoli che vigila sulla sicurezza delle infrastrutture.

Nelle prossime 48 ore insomma si capirà se la stagione invernale di Campitello si può salvare. Anzi, quest’anno ci sono tutte le premesse per ripartire per due motivi fondamentali: la neve e – paradossalmente – la pandemia che ha scoraggiato tanti appassionati degli sport invernali a raggiungere le piste del Trentino dove i contagi, legati anche alla diffusione della variante Omicron, sono maggiori. Dopo due anni di ‘digiuno’ sulla neve, i vacanzieri di fuori regione (Campania, Lazio e Puglia in primis) hanno quindi iniziato a prenotare negli alberghi della stazione sciistica matesina per trascorrere le festività natalizie in montagna.

L’apertura degli impianti infine potrebbe dare la spinta decisiva: forse non tutti sanno che ci sono oltre 3mila “pendolari” che ogni giorno raggiungono Campitello per trascorrere una giornata sulla neve. Sono appassionati di fuori regione che raggiungono la località molisana a bordo di pullman organizzati riempendo le piste e affollando ristoranti e bar di Campitello. Nel periodo delle feste si registrano tutti i giorni numeri da record perchè “è come se fosse sempre domenica”, spiega un albergatore del posto. Ai pendolari insomma è legata un’altra fetta importante del fatturato delle attività economiche dell’area. Tuttavia, la loro presenza è legata proprio al funzionamento degli impianti. Perchè, in caso di impianti chiusi, è facile che i vacanzieri cambino meta e si dirigano verso Roccaraso o le altre località sciistiche abruzzesi.

Servirà il green pass per sciare, è bene ricordarlo. La certificazione verde è necessaria in zona bianca, mentre quella ‘rafforzata’ occorre in zona gialla e arancione. Il Governo ha imposto anche altre regole: mascherina obbligatoria nei luoghi al chiuso, nelle aree comuni e per accedere alle cabinovie dove la capienza sarà limitata all’80%.

