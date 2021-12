Cade e batte la testa, ma l’unico centro neurochirurgico del Molise non opera d’urgenza senza tampone molecolare

Cosa succede se un residente in Molise incidentalmente riporta un trauma cranico che ha bisogno con urgenza di un intervento neurochirurgo? L’unico centro specifico di tutta la regione preposto a questa tipologia di intervento, il Neuromed di Pozzilli, non opera senza la garanzia di un tampone molecolare negativo. Ma per avere i risultati di un molecolare devono trascorrere almeno 6-8 ore, e la tempistica per una patologia tempo-dipendente, dove cioè il tempo gioca un ruolo chiave, diventa fuori controllo, con tutti i rischi che ne conseguono sulla salute del paziente.

E’ capitato stanotte a un senzatetto della stazione di Termoli che ha battuto con violenza la testa e ha avuto bisogno di cure mediche. L’uomo, trasportato al San Timoteo, è stato preso in carico dai medici e dai rianimatori ma fin dall’inizio è stato chiaro che aveva bisogno di un neurochirurgo per un brutto ematoma riportato. Neurochirugo che, come tutti sanno, a Termoli non c’è.

Durante la notte si è verificato un nuovo episodio che ha aggravato il trauma cranico. Come da protocollo il Neuromed di Pozzilli è stato contattato con la massima urgenza, e il materiale clinico è stato inviato on-line per una visione preliminare. La risposta è arrivata alle 6 di mattina: “Ci dispiace, ma abbiamo bisogno di un tampone molecolare per poter intervenire”, la sintesi della comunicazione riferita alla Tac, con la quale si fa presente che al Neuromed non c’è un percorso dedicato al covid e non possono essere garantiti interventi d’urgenza nel dubbio che la persona possa aver contratto l’infezione.

In sostanza: al Neuromed non si opera d’urgenza, malgrado la convenzione con la pubblica sanità che dovrebbe servire esattamente a questo, perché nessuno ha già bell’e pronto un tampone molecolare da sventolare appena batte la testa o riporta un ictus improvviso.

Come è andata a finire? È stata contattata la Rianimazione di Foggia e il neurochirurgo di quell’ospedale ha dato disponibilità a prendere il paziente da Termoli, segnando ancora una volta un vulnus nella nostra regione che ormai si ripete in parecchi rami della medicina. Ora l’uomo, stabilizzato a Termoli dagli anestesisti, si trova a Foggia. Un episodio che potrebbe capitare a chiunque di noi e che mette i brividi all’idea che, per essere sottoposti a un intervento salvavita in Molise, occorra essere in possesso di un tampone molecolare.